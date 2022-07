Debiutant ocenił swoje szanse na udział w siatkarskich mistrzostwach świata. Wymowny komentarz atakującego

Karol Butryn zapytany w klubowych mediach o swój debiut w reprezentacji, odpowiedział, że za trenera Grbicia do kadry przyszło dużo nowych chłopaków. – Więc w pewnym sensie jest to nowa reprezentacja, ale z częścią zawodników znamy się z ligowych boisk – dodał.

Atakujący zdradził, że atmosfera w kadrze jest bardzo dobra. – każdy z nas sobie pomaga i wspiera, aby każdy czuł się dobrze – podkreślił.

Liga Narodów 2022. Karol Butryn: Nie przebywałem zbyt wiele na boisku

Na pytanie, czy jest zadowolony z tego, co pokazał podczas siatkarskiej Ligi Narodów, Karol Butryn odpowiedział, że zbyt wiele nie przebywał na boisku. – Kiedy jednak już miałem okazję, to chciałem dać z siebie jak najwięcej. Nie zawsze to wychodziło, dlatego wiem, że są elementy, które wymagają poprawy. W siatkówce nie da być się perfekcyjnym – stwierdził.

Spytany, czy zasługiwał na więcej szans od trenera Nikoli Grbicia, stwierdził, że nie jemu to oceniać. – To Trener wybiera szóstkę i to Trener podejmuje decyzję, czy ja na to zasługuje, czy nie – dodał.

Jest to dla mnie cenne doświadczenie, z którego chce wyciągnąć jak najwięcej. Przebywanie na dużych, wypełnionych kibicami halach, jak np. przy fantastycznej publiczności w Gdańsku, robi wrażenie na każdym. Chcę czerpać z tego jak najwięcej, abym mógł to przełożyć na dalszą grę - podkreślił zawodnik Indykpolu AZS Olsztyn.

Karol Butryn o swoich szansach na udział w mistrzostwach świata

Zawodnik zapytany o swoje szanse na udział w mistrzostwach świata, opowiedział, że ciężko to stwierdzić. – Trener rotuje całym składem i ma możliwość zabrania np. czterech środkowych i dwóch atakujących. To Trener będzie podejmował decyzję, jaką czternastkę zawodników będzie chciał mieć na mistrzostwa świata – zakończył.

