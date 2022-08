Zwrot akcji ws. Wilfredo Leona. Przyjmujący przekazał znakomitą wiadomość

W drugiej części sezonu klubowego Wilfredo Leon zmagał się z poważnym urazem. Grał mimo bólu, a tuż po zakończeniu rozgrywek poddał się operacji. Od tamtej pory przez ostatnie dwa miesiące trwała walka z czasem. Siatkarz przechodził intensywną rehabilitację, a wszystko po to, aby wystąpić w najważniejszej imprezie czterolecia, czyli mistrzostwach świata.

Wilfredo Leon zakończył rehabilitację. „Muszę stopniowo wracać do gry”

Podczas Ligi Narodów drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia musiała radzić sobie bez przyjmującego, który przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników na świecie. Przypomnijmy, że ostatecznie Biało-Czerwoni pod wodzą serbskiego trenera sięgnęli po brązowy medal, pokonując w meczu o 3. miejsce Włochów.

Wielu kibiców i ekspertów od kilku tygodni dywaguje nad ewentualnym powrotem 29-latka do kadry. Bez wątpienia byłby bardzo dużym wzmocnieniem, lecz nie wiadomo, czy będzie w pełni sił. Ostatnio udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym przyznał, że jest przekonany, że do turnieju dojdzie do 80, a może nawet 90. procent swojej normalnej formy.

– Czy osiągnę 100? Jeśli będę miał okazję do grania, odzyskania rytmu, to jest taka szansa. Muszę stopniowo wracać do gry, na początku pewnie nie dam rady spędzić na boisku całego meczu – dodał.

Wilfredo Leon wrócił do kadry. Czy zagra na MŚ?

W piątek 5 sierpnia Wilfredo Leon opublikował w mediach społecznościowych post, w którym pochwalił się dołączeniem do przebywającej na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Przyjmujący jednak nie nie trenował na najwyższych możliwych obciążeniach. Realizował bowiem indywidualny program zajęć, jednocześnie przyglądając się zajęciom grupowym.

„Prawie dwa miesiące po operacji znowu tu jestem. Jestem taki szczęśliwy, że mogę dołączyć do kadry narodowej” – napisał na Instagramie.

Pojawienie się siatkarza kubańskiego pochodzenia na kadrze daje nadzieje, że weźmie on udział w zbliżających się mistrzostwach świata. Turniej rozpocznie się już 26 sierpnia. Biało-Czerwoni zmierzą się w fazie grupowej z Bułgarią, Meksykiem oraz Stanami Zjednoczonymi.

