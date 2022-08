Czołowy klub PlusLigi ma nowego trenera. To szkoleniowiec znany polskim kibicom

Andrea Gardini, który objął stery Jastrzębskiego Węgla w styczniu ubiegłego roku, po kilkunastu miesiącach pracy w klubie został zwolniony. Jego obowiązki do końca sezonu sprawował Nicola Giolito, ale kwestią czasu pozostawało ogłoszenie nowego szkoleniowca. Już od dłuższego czasu spekulowano, że drużynę wicemistrza Polski może poprowadzić Marcelo Mendez, który kilka ostatnich miesięcy spędził w Assecio Resovii Rzeszów.

PlusLiga. Jastrzębski Węgiel ma nowego trenera

Na oficjalne ogłoszenie nowego trenera Jastrzębskiego Węgla przyszło nam czekać do poniedziałku 8 sierpnia. Wtedy to klub poinformował, że Argentyńczyk podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2022/2023. – Marcelo Mendez to absolutna czołówka wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel zbudował taką markę, że potrafi przyciągać do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu – skomentował Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Przed nowym trenerem ambitne cele, ponieważ klub będzie rywalizował nie tylko na polskich parkietach, ale również w rozgrywkach europejskich. – Chcemy, aby Jastrzębski Węgiel plasował się wśród najlepszych klubów w Lidze Mistrzów oraz na topie w PlusLidze. Klub z tak bogatą historią musi zawsze celować w pierwszą pozycję. I jestem przekonany, że dzięki dużemu wysiłkowi, chęciom, wierze we wspólne działanie, treningowi oraz zaufaniu w pracę zespołową, możemy to osiągnąć – zaznaczył Mendez.

Kariera Marcelo Mendeza

Marcelo Mendez karierę trenerską rozpoczął w 1992 roku, kiedy to objął CA River Plate. Argentyńczyk następnie pracował m.in. w Drac Palma i reprezentacji Hiszpanii, z którą w 2007 roku sięgnął po mistrzostwa Europy. 58-letni dzsiaj szkoleniowiec aż przez 12 lat prowadził brazylijski Sada Cruzeiro Volei, a w ostatnim czasie był trenerem Asseco Resovii Rzeszów. Mendez jest również selekcjonerem reprezentacji Argentyny, z którą przed rokiem sięgnął po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

