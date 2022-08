Wymagający rywale Polaków na mistrzostwach świata. Jak grają i z kim będzie najtrudniej wygrać?

Od wielu miesięcy fani siatkówki na najwyższym poziomie z niecierpliwością wyczekiwali rozpoczęcia mistrzostw świata. Impreza czterolecia ze względów sytuacji politycznej i wojnie na Ukrainie została przeniesiona do Polski oraz Słowenii. W meczu inaugurującym turniej Biało-Czerwoni zmierzą się z Bułgarią. Ponadto w fazie grupowej drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zagra z Meksykiem oraz Stanami Zjednoczonymi.

Bez dwóch zdań, to właśnie ten ostatni rywal będzie największym wyzwaniem dla Polaków podczas tej pierwszej fazy globalnego czempionatu. Zespół z Ameryki Północnej podobnie jak nasza reprezentacja jest jednym z faworytów do zdobycia medalu. Pierwsze dwa spotkania wydają się tylko formalnością, jednak mimo to postanowiliśmy przyjrzeć się grupowym rywalom Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Niebezpieczna reprezentacja Bułgarii

Jak zostało już wspomniane podopieczni Nikoli Grbicia w pierwszej kolejnością przystąpią do rywalizacji z walecznymi Bułgarami. Mecz odbędzie się w piątek, 26 sierpnia o godzinie 20:30. Wiemy, że w starciu tym udziału nie weźmie Todor Skrimow. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników rywali doznał lekkiego urazu w trakcie ostatniego sparingu przed mistrzostwami świata. Bułgaria pokonała Kanadę 3:1.

Przyjmujący naciągnął mięsień brzucha. – Nie ma szans, żeby Skrimow zagrał z Polską, bo na regenerację będzie potrzebował 4-5 dni – powiedział trener Nikołaj Żelazkow, cytowany przez oficjalną stronę bułgarskiej federacji. Z pewnością jest to spore osłabienie, ponieważ siatkarz stanowi o sile swojego zespołu.

Natomiast za gwiazdę reprezentacji Bułgarii uznać można Cwetana Sokołowa. Atakujący ma na karku już 32. lata i w trakcie swojej kariery zdobył wiele tytułów i medali. Wraz z klubami, które reprezentował, triumfował m.in. w Lidze Mistrzów, a także w lidze rosyjskiej oraz włoskiej. W 2009 roku wywalczył też brązowy krążek na mistrzostwach Europy. Swoją drogą drużyna pierwszy grupowych rywali Polaków w przeszłości wielokrotnie sięgała po medale na najważniejszych imprezach.

Najważniejsze sukcesy reprezentacji Bułgarii:

Igrzyska olimpijskie — srebrny medal (1980)

Mistrzostwa świata — srebrny medal (1970), brązowy medal (1949, 1952, 1986, 2006)

Mistrzostwa Europy — srebrny medal (1951), brązowy medal (1955, 1981, 1983, 2009)

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Najsłabszy przeciwnik w grupie

Meksyk to przeciwnik, którego raczej nie należy się obawiać, choć z pewnością trzeba go szanować. Wielu ekspertów uważa, że wygranie przez tę drużynę choćby jednego seta, będzie dużym zaskoczeniem. Opinie te nie mogą dziwić, skoro ekipa z Ameryki Północnej podczas ostatniego meczu towarzyskiego uległa Cerrad Enea Czarnym Radom. Klub z PlusLigi zwyciężył 3:1, a głos po tym starciu zabrał Jakub Bednaruk.

– Moim zdaniem jest to zespół półamatorski. Tam jest część studentów z uniwersytetu. Jakby szli ulicą, to ciężko byłoby ocenić czy to są siatkarze. Tam nie ma chłopaków na poziomie 2 metrów wzrostu. Wydaje mi się, że to będzie najsłabszy przeciwnik — powiedział trener na antenie Polsatu Sport.

Trudno jest więc wskazać największą gwiazdę zespołu. W trakcie niedawno zakończonego Pan-American Cup Meksykanie zajęli szóste miejsce, przegrywając z Portoryko 1:3. Najlepiej punktującym zawodnikiem tej drużyny był Josue Lopez. Uwagę będzie trzeba też zwrócić na Mauro Isaaca Fuentesa.

Co ciekawe, Meksyk zajmuje obecnie 18. miejsce w światowym rankingu FIVB i o dziwo nie jest to najniżej sklasyfikowana reprezentacja w polskiej grupie. Bułgarzy bowiem są na 23. pozycji.

Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów — srebrny medal (1969, 1975, 1977), brązowy medal (1971, 1979, 2021)



Puchar Panamerykański — złoty medal (2007, 2021), srebrny medal (2013), brązowy medal (2019)

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Wymagający rywal na koniec

Na zakończenie fazy grupowej reprezentacja Polski zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. To zdecydowanie najtrudniejszy rywal, z którym najprawdopodobniej drużyna Nikoli Grbicia walczyć będzie o pierwsze miejsce w grupie. Niewykluczone, że Polacy zmierzą się z Amerykanami jeszcze w późniejszej fazie mistrzowskiego turnieju, ponieważ zespół z Ameryki Północnej jest jednym z faworytów do walki o medale.

Siatkarze ze Stanów Zjednoczonych mają spore doświadczenie na arenie międzynarodowej. Doskonale więc wiedzą, jak radzić sobie z presją w rywalizacji na najwyższym poziomie. Z pewnością będą także dobrze przygotowani pod względem fizycznym. To jednocześnie niewygodny dla Polski przeciwnik, ale z drugiej strony też najlepiej znany. Dlaczego? Większość zawodników znajdujących się w tej kadrze grało lub nadal gra w polskiej PlusLidze.

Podobnie jak w przypadku Meksyku trudno jest wskazać jedną najbardziej wyróżniającą się postać. Różnica jest jednak taka, że Amerykanie mają zbyt wiele gwiazd światowego formatu. Jeśli trzeba byłoby pokusić się o wybranie najlepszego zawodnika, to nasz wybór padłby na Matthew Anderson. 35-letni atakujący nie brał udziału w ostatniej Lidze Narodów, ale powrócił do swojej reprezentacji po przerwie. To gigantyczne wzmocnienie dla Stanów Zjednoczonych.

Najważniejsze sukcesy reprezentacji Stanów Zjednoczonych:

Igrzyska olimpijskie — złoty medal (1984, 1988, 2008), brązowy medal (1992, 2016)

Mistrzostwa świata — złoty medal (1986), brązowy medal (1994, 2018)

Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów — złoty medal (1973, 1983, 1985, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2017), srebrny medal (1971, 1981, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2009, 2011, 2019), brązowy medal (1969, 1975, 1977, 1989)



Poznaliśmy także turniejową drabinkę. Wiemy, więc jaka droga do finału może czekać na Biało-Czerwonych.

