Przed nami starcie Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Tegoroczne mistrzostwa świata i uzyskanie dobrego wyniku na nich to był nadrzędny cel dla polskich siatkarek. Niestety od początku kadencji Stefano Lavariniego jego podopieczne głównie zawodziły, więc oczekiwania co do nich w kontekście mundialu znacząco opadły. Mimo tego jednak Biało-Czerwone pozytywnie zaskoczyły na starcie światowego czempionatu.

Dobry początek reprezentacji Polski w mistrzostwach świata

Polki mają za sobą już dwa mecze i trzeba przyznać, że oba wygrały w efektownym stylu. Co prawda do pokonania Chorwatek (3:1) potrzebny był spektakularny comeback od wyniku 8:16, ale nawet w tak trudnym momencie zawodniczki Lavariniego nie pękły. W kolejnym spotkaniu natomiast nasze siatkarki rozprawiły się z reprezentacją Tajlandii bez większych kłopotów (3:0).

Przed kolejnym spotkaniem, czyli tym z Koreą Południową trener naszych rywalek przyznał, że szczególnie boi się jednej z Polek. Chodziło mu konkretnie o Joannę Wołosz, która – jego zdaniem – ma wielki wpływ na grę Biało-Czerwonych i jest w stanie przesądzać o losach poszczególnych meczów. Stefano Lavarini natomiast też publicznie chwalił Wołosz, podobnie jak Magdalenę Stysiak, która bardzo dobrze zagrała z Tajlandią. Obie te siatkarki powinny wystąpić również przeciwko Korei Południowej.

Polska – Korea Południowa. Transmisja online i w TV. O której mecz?

Mecz Polska – Korea Południowa zaplanowano na wieczór 28 września. Siatkarki wybiegną na parkiet około godziny 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz TVP Sport, a także w serwisach internetowych takich jak polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Stefano Lavarini wyróżnił dwie siatkarki. Dzięki temu Polska wygrała z Tajlandią w mistrzostwach świata