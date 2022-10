Vital Heynen stanął w obronie Nikoli Grbicia. Nie dziwi się, czemu podjął taką decyzję

Kiedy reprezentacja Polski brała udział w mistrzostwach świata, dyskusję na tematy związane z drużyną Biało-Czerwonych zdominowała dysputa na temat słuszności uporczywego stawiania na Aleksandra Śliwkę przez selekcjonera. Przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nie był w najlepszej formie przez większą część turnieju i kilka razy znacznie lepiej od niego grał Tomasz Fornal, którego Grbić wprowadzał właśnie za Śliwkę. Fani siatkówki oraz eksperci dziwili się, czemu Serb nie postawi odważniej na drugiego z wymienionych zawodników.

Vital Heynen broni Nikolę Grbicia w kontrowersyjnej kwestii

Takiej postawie zupełnie nie dziwi się jednak Vital Heynen, czyli były szkoleniowiec reprezentacji Polski. – Nie miałem zbyt wiele czasu na śledzenie meczów w męskim mundialu i nie widziałem tegorocznych treningów reprezentacji Polski, ale nie dziwi mnie, że Grbić stawiał na Śliwkę – przyznał belgijski szkoleniowiec bez żadnych ogródek podczas rozmowy z „Przeglądem Sportowym”.

A dlaczego ma właśnie takie podejście? – Jeśli posiadasz w składzie tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Olek, który w ostatnich latach dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów, to oczywiste, że z niego korzystasz. Wiem, że w Polsce zawsze znajdzie się pole do dyskusji, nawet jeśli nie ma ku temu żadnych powodów. Nikola słusznie prosił wszystkich o zaczekanie z osądami do końca turnieju – dowodził Belg.

Ostatecznie należy powiedzieć, że decyzja Grbicia się obroniła, bo Śliwka okazał się kluczowym zawodnikiem w półfinale mundialu i całkiem nieźle prezentował się też w (przegranym przez Polaków) finale.

