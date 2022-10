Fabian Drzyzga zabrał głos ws. powrotu do reprezentacji Polski. Te słowa mówią wiele

Odstawienie Fabiana Drzyzgi z reprezentacji Polski było jednym z najbardziej szokujących wydarzeń dotyczących naszej kadry w ostatnim czasie. Utytułowany rozgrywający nie zdobył uznania w oczach Nikoli Grbicia, który po przejęciu Biało-Czerwonych zupełnie z niego zrezygnował. Teraz zawodnik udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat szkoleniowca, ewentualnego powrotu do kadry i celach sportowych.

Fabian Drzyzga nie chce nic udowadniać Nikoli Grbiciowi

W sezonie 2022/23 Drzyzga prezentuje się bardzo dobrze. I to na tyle, że niektórzy zaczęli przebąkiwać publicznie, iż powinien zostać ponownie powołany do naszej kadry narodowej. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl rozgrywający został zapytany o to, czy w ten sposób pragnie coś udowodnić Nikoli Grbiciowi.

Odpowiedź siatkarza była jednoznaczna. – Absolutnie nie. Nie jest to ani mój cel, ani coś, co mnie nakręca – powiedział i dodał, że pewnie byłoby inaczej, gdyby był młodszy, mniej doświadczony. Wtedy zapewne czułby się urażony i za punkt honoru postawiłby sobie pokazanie, że został skrzywdzony.

Fabian Drzyzga o przyszłości w kadrze Polski i igrzyskach olimpijskich 2024

Teraz jest zupełnie inaczej. – Uważam, że przez całą swoją karierę pokazałem już wystarczająco, żeby można było mnie ocenić jako siatkarza. Nikomu nie muszę niczego udowadniać. Pogodziłem się z sytuacją, robię swoje. Życie pokaże, czy jeszcze kiedykolwiek będę miał przyjemność zagrania w reprezentacji, czy nie wystąpię w niej już nigdy – stwierdził.

Ponadto Drzyzga został zapytany również o to, czy chciałby zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Impreza ta odbędzie się w 2024 roku. Odpowiedź gracza Asseco Resovii była krótka, znacząca i wymowna zarazem. – Wciąż mam swoje marzenia – zakończył.

