Wicemistrzowie Polski potwierdzili zaskakujący transfer. To już pewne

Polskie siatkarskie kluby nie próżnują ani na parkiecie, ani na rynku transferowym. Tę tezę potwierdził właśnie Jastrzębski Węgiel, który już 2 stycznia ogłosił sprowadzenie nowego siatkarza do drużyny. Do zespołu wicemistrzów naszego kraju dołączył Moustapha M’Baye, który wcześniej występował w Cuprum Lubin. Pół Polak, pół Senegalczyk jest wychowankiem Trefla Gdańsk.

Moustapha M’Baye siatkarzem Jastrzębskiego Węgla

Dla środkowego jest to duża szansa, by wyrobić sobie jeszcze lepszą markę w PlusLidze. Teoretycznie bowiem powinien dostać sporo okazji do gry ze względu na kontuzję kolegi z nowego klubu. Łukasz Wiśniewski podczas meczu z Cerrad Enea Czarnymi Radom zerwał bowiem więzadło krzyżowe przednie i jest to niemal pewne, że w obecnym sezonie już nie zagra. W związku z tym Jastrzębski potrzebował dla niego zastępcy.

Znalezienie go udało się niecały miesiąc od tamtego tragicznego momentu w karierze Wiśniewskiego. – Dlatego cieszę się, że udało nam się w miarę szybko znaleźć wartościowego zawodnika, który wypełni lukę po Łukaszu w codziennych zajęciach zespołu, jak i będzie podporą w meczach. Dziękuję naszemu nowemu zawodnikowi, że zdecydował się na taki krok w trakcie rozgrywek, a Zarządowi Cuprum Lubin za umożliwienie mu odejścia w trakcie sezonu. Wszystko odbyło się polubownie, z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem – powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

Sam zawodnik też cieszy się z transferu. – Lubię wyzwania i chcę się spróbować. Jestem przekonany, że to dla mnie dobry moment, aby przejść do mocniejszego klubu – powiedział. M’Baye wraz z nowym zespołem powinien powalczyć o najwyższe laury, przynajmniej w PlusLidze. Obecnie Jastrzębski zajmuje trzecią pozycję w tabeli, ale do pierwszej Asseco Resovii i drugiej Warty Zawiercie traci zaledwie jeden punkt. Dla porównania Cuprum Lubin, z którego środkowy przyszedł do ekipy z Górnego Śląska, jest trzynaste (na szesnaście zespołów ogółem).

Czytaj też:

Reprezentant Polski może wrócić do PlusLigi. ZAKSA chce przeprowadzić hitowy transferCzytaj też:

Prezes Artur Popko o powiększeniu PlusLigi. Zaskakujące uzasadnienie