ČEZ Karlovarsko – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie oglądać na żywo i online?

Już dziś polskie zespoły siatkarskie będą kontynuowały walkę o awans do fazy pucharowej ligi mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że ujrzymy w niej wszystkich trzech reprezentantów naszego kraju. Na przysłowiowy „pierwszy ogień” wysuwa się spotkanie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z zespołem ČEZ Karlovarsko, które będzie kluczowe dla mistrzów Polski pod względem potencjalnego awansu z pierwszego miejsca w grupie. Nie będzie to proste, ponieważ w tym celu Polacy muszą liczyć na pozytywny układ drugiego grupowego spotkania.

LM Siatkarzy. ZAKSA podejmię Karlovarsko

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje drugie miejsce w grupie D, tracąc trzy punkty do prowadzącego Itas Trentino. Dotychczas polska drużyna zgromadziła dziewięć punktów, natomiast ich dzisiejsi rywale, ekipa ČEZ Karlovarsko plasuje się na trzeciej lokacie z trzema „oczkami” na koncie. Wcześniejsze spotkanie obu ekip zakończyło się zwycięstwem mistrzów Polski 3:1.

W drugiej kolejce dzisiejsi przeciwnicy ZAKSY przegrali z liderami grupy D 0:3, a podopieczni Tuomasa Sammelvuo zwyciężyli z belgijskim Menen 3:0. Takim samym wynikiem Belgów pokonali Czesi w następnej rundzie rozgrywek. W międzyczasie ZAKSA przegrała z Itasem Trentino 1:3.

ČEZ Karlovarsko – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. O której i gdzie oglądać mecz?

Transmisję na żywo i stream online z meczu ČEZ Karlovarsko – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle będzie można obejrzeć w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Początek spotkania o godz. 17:00.

Przypomnijmy, że ČEZ Karlovasko obecie jest liderem ligi czeskiej, gdzie wraz z drużyną z Liberca zgromadzili czterdzieści osiem punktów. Z kolei w tabeli PlusLigi ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje czwartą pozycję z czterdziestoma punktami na koncie.