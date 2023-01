ZAKSA może stracić zawodnika. Media: Kusi go wielki rywal

W ostatnim czasie Jastrzębski Węgiel, który przez dłuższy czas był liderem PlusLigi ma kłopoty ze stabilnością formy. Na sześć spotkań w grudniu Pomarańczowi wygrali tylko dwa – z Czarnymi Radom i GKS-em Katowice.

Pośredni wpływ na to miały kontuzje Benjamina Toniuttiego, Jurija Hładyra i Łukasza Wiśniewskiego. Działacze klubu z Jastrzębia-Zdroju reagują na te straty, ściągając m.in. Moustaphę M'Baye z Cuprumu Lubin, ale wszystko na to wskazuje, że to jeszcze nie jest koniec.

Transfery Jastrzębskiego Węgla

Dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet ustalili, że przedstawiciele Jastrzębskiego Węgla mają być zainteresowani zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Mowa tutaj o Norbercie Huberze, który wraca po poważnej kontuzji. Przypomnijmy, środkowy w maju naderwał ścięgno Achillesa i przez pół roku walczył o powrót na boisko.

Zdaniem dziennikarzy transfer mógłby być atrakcyjny dla 24-latka, który nie ma pewnego miejsca w wyjściowym składzie dwukrotnego zwycięzcy siatkarskiej Ligi Mistrzów, a sam zawodnik chciałby wrócić do dobrej formy i do reprezentacji Polski.

Z ustaleń dziennika wynika również, że Jastrzębski Węgiel sprawdza możliwość wytransferowania Karola Ubranowicza – środkowego Trefla Gdańsk.

Norbert Huber ma szansę wrócić do reprezentacji Polski

Norbert Huber ma ogromną szansę na powrót do reprezentacji Polski. Na jego temat wypowiedział się nawet Nikola Grbić w niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu”.

Serb zapytany, czy w nowym sezonie reprezentacyjnym w kadrze zajdzie wiele zmian odparł, że będą powroty. – Na pewno wróci Wilfredo Leon, bo po wyleczeniu kontuzji jest zdrowy i w dobrej dyspozycji. Powinniśmy zobaczyć także odbywającego teraz rekonwalescencję Norberta Hubera – zdradził.

