Nikola Grbić o powrocie Wilfredo Leona do kadry. Serb rozwiał wątpliwości

Rok 2022 był dla polskich siatkarzy bardzo udany. Biało-Czerwoni zdobyli srebrny medal mistrzostw świata i brąz Ligi Narodów. Selekcjoner Nikola Grbić udzielił wywiadu na łamach Super Expressu, w którym wypowiedział się na temat przyszłości naszej kadry.

Nikola Grbić: To kluczowy moment roku

W 2023 roku odbędą się trzy turnieje – Liga Narodów, mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie na przełomie września i października. – Ten ostatni jest najważniejszy i musimy być optymalnie przygotowani właśnie na ten kluczowy moment roku, by forma była najwyższa – powiedział Nikola Grbić.

Serb studzi emocje mówiąc, że to nie będzie łatwe zadanie. – Wcześniej czeka nas sporo podróżowania, mamy w Lidze Narodów wyprawę do Japonii, potem powrót do Europy i z kolei wypad na Filipiny. Ci, którzy grają więcej, muszą mieć szansę na częstszy odpoczynek – przyznał, dodając, że przy tym wszystkim drużyna musi celować w dobre wyniki, by utrzymać wysokie miejsce w rankingu światowym.

Grbić: Na pewno wróci Wilfredo Leon

Na pytanie, czy w kadrze zajdzie wiele zmian selekcjoner odpowiedział, że będą powroty. – Na pewno wróci Wilfredo Leon, bo po wyleczeniu kontuzji jest zdrowy i w dobrej dyspozycji. Powinniśmy zobaczyć także odbywającego teraz rekonwalescencję Norberta Hubera – zdradził.

Selekcjoner reprezentacji polski przyznał, że bacznie przygląda się także innym zawodnikom. – Być może uznam, że zasługują na powołanie. Każdy z wybrańców dostanie szansę, bo długi sezon wymusi sporo rotacji – zapewnił. Odnosząc się do kwestii powrotów do kadry Nikola Grbić przyznał, że rozważa różne ewentualności – Wszystko jest możliwe – zakończył.

