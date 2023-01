Gwiazdor ZAKSY przymierza się do opuszczenia PlusLigi. Może zagrać we Włoszech

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje czwarte miejsce w tabeli PlusLigi, tracąc do prowadzącego Asseco Resovia Rzeszów dziesięć punktów. Kluby prowadzą ofensywy transferowe i wiele wskazuje na to, że jeszcze zobaczymy kilka ciekawych ruchów w najbliższym czasie, a za kilka miesięcy najwyższy szczebel siatkarski w Polsce może opuścić prawdziwa gwiazda. Polak przymierza się do gry we Włoszech.

Norbert Huber może opuścić Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Jakiś czas temu Norbert Huber wrócił do gry po kontuzji zerwania ścięgna Achillesa, przez co musiał odbyć bardzo długą przerwę. Szybko okazało się, że pauza nie wpłynęła znacząco na jego formę i spisuje się znakomicie, notując fantastyczne mecze w barwach Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Nie można dziwić się zatem, że jego usługami interesują się najlepsze kluby w Europie.

Włoskie media podają, że najmocniej zainteresowany jest Itas Trentino i to właśnie tam zagra środkowy reprezentacji Polski. Co więcej, Norbert Huber poniekąd potwierdził te spekulacje poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników podał wiadomość, że zawodnik ma trafić do tego zespołu, co Huber skomentował słowami: „Ruszyła maszyna”.

Norbert Huber ma zastąpić gwiazdę

Włosi piszą, że siatkarz będzie miał za zadanie zastąpić jednego z dwójki serbskich zawodników: Marko Podrascanina lub Srecko Lisinaca. Bardziej prawdopodobne jest, że włodarze Itasu Trentino podziękują za współpracę drugiemu z wymienionych, ponieważ wkrótce kończy się jego kontrakt.

