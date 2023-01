Będzie sensacyjny transfer z PlusLigi do włoskiego giganta. Siatkarz dołączy do reprezentantów Polski

W sezonie 2022/23 PSG Stal Nysa prezentuje się co najmniej przyzwoicie i jak na możliwości zespołu jej ósme miejsce w tabeli (środek stawki) to postawa godna pochwały. Prawdopodobnie drużyna z województwa opolskiego nie robiłaby takich wyników, gdyby nie doskonała forma Wissama Ben Tary, który od początku rozgrywek prezentuje się świetnie. Nic dziwnego, że zainteresowały się nim zagraniczne kluby. Według najświeższych informacji atakujący ma niebawem przenieść się do drużyny Wilfredo Leona oraz Kamila Semeniuka.

Wissam Ben Tara na celowniku Sir Safety Perugii

Siatkarz ten ma wręcz doskonałe warunki fizyczne, co bezlitośnie wykorzystuje z korzyścią dla drużyny. W rozgrywkach 2022/23 stał się jednym z czołowych zawodników na tej pozycji w całej PlusLidze i każdy, kto śledzi ją uważnie, nie powinien dziwić się, iż przykuł uwagę mocniejszych ekip.

Mało tego, pod względem zdobyczy punktowych Tunezyjczyk z polskim korzeniami (jego matka pochodzi z naszego kraju) obecnie plasuje się na szczycie rankingu najlepiej punktujących siatkarzy polskiej ligi. Uzbierał już 367 „oczek”, a nad drugim Vasylem Tupchiim ma 5 przewagi. Daje mu to znakomitą średnią 17,48 zdobywanych punktów na mecz.

Kwestią czasu było, aż po Wissama Ben Tarę zgłosi się znacznie silniejszy i bogatszy zespół. Jak donosi „Przegląd Sportowy”, wpadł on w oko Gino Sirciemu, ekscentrycznemu właścicielowi włoskiego giganta. Według informacji zawartych w artykule 26-latek przeniesie się do Sir Safety Perugii po zakończeniu obecnego sezonu.

