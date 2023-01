Reprezentant Polski zasili PGE Skrę Bełchatów? Temat jest gorący

Tegoroczny sezon PlusLigi nie układa się dla PGE Skry Bełchatów tak, jakby tego oczekiwali jej kibice. Podopieczni Joela Banksa zajmują 11. miejsce w tabeli i notują fatalną passę czterech porażek z rzędu. Ponadto po sezonie z klubem rozstanie się kilku zawodników, w tym także absolutna jego legenda, Karol Kłos, który przymierzany jest do zasilenia Asseco Resovii Rzeszów. Nie oznacza to, że Bełchatowianie nie zamierzają wyprowadzać ofensywy transferowej. Wkrótce do ich klubu może zawitać gwiazda.

PlusLiga. PGE Skra Bełchatów szykuje hitowy transfer

Wszystko wskazuje na to, że poza Karolem Kłosem z PGE Skrą Bełchatów pożegnają się także Mateusz Bieniek i Aleksandar Atanasijević. Tymczasem „Polsat Sport” poinformował, że włodarze PGE Skry Bełchatów obrali swój azymut transferowy w stronę Olsztyna i istnieje prawdopodobieństwo, że do ich klubu trafią Mateusz Poręba oraz Karol Burtyn.

Na tym nie koniec, ponieważ obiektem ich zainteresowania stał się także przyjmujący Indykpola AZS Olsztyn Bartłomiej Lipiński. 26-latek niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, a w przeszłości grał w m.in. Trefli Gdańsk czy Cuprumie Lubin.

PGE Skra Bełchatów pożegnała się z Michałem Bąkiewiczem

Niedawno w mediach społecznościowych PGE Skry Bełchatów pojawiła się informacja, że szefowie klubu za porozumieniem stron musieli rozstać się z legendą sztabu szkoleniowego, Michałem Bąkiewiczem.

„Z przyczyn osobistych z pracy w sztabie szkoleniowym PGE Skry Bełchatów zrezygnował Michał Bąkiewicz. Dziękujemy za pracę na rzecz klubu i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej!” – czytamy w komunikacie zespołu z Bełchatowa.

