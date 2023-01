Transfer Zbigniewa Bartmana do Włoch dopięty. Staje przed arcytrudnym wyzwaniem

Od pewnego czasu mówiło się, że Zbigniew Bartman jeszcze tej zimy zmieni pracodawcę. Plotki na ten temat pojawiały się zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach. Te najnowsze sugerowały, że 36-latek po wielu latach wróci do Włoch i teraz dowiedzieliśmy się, iż transfer stał się faktem.

Zbigniew Bartman zmienił klub 21. raz w karierze

Tym samym były reprezentant Polski zmienił drużynę 21. raz w karierze. W ostatnim czasie występował w Turcji, w barwach Hekimoglu Global Connect Travel Bursa. Wcześniej zaś grał na bliskim wschodzie, najpierw w Al-Nasr, a potem Al-Hilal. Oprócz tego grał też w Katarze, Argentynie, Rosji, Chinach i kilku polskich zespołach (Jastrzębski Węgiel Stal Nysa czy Asseco Resovia).

Teraz jednak atakujący wraca do Włoch po praz pierwszy od 2014 roku. „Negocjacje zakończyły się sukcesem. Zawodnik został zarejestrowany i będzie wzmocnieniem Emma Villas Sieny w meczach, które pozostały do rozegrania do końca obecnego sezonu” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu włoskiego zespołu.

Zbigniew Bartman bohaterem transferu do Emma Villas Sieny

„Bartman jest już w Sienie, rozmawiał z prezesem Giammarco Bisogno oraz wiceprezesem Fabio Mechinim. Odbył też rozmowę ze sztabem szkoleniowym biało-niebieskiej drużyny i rozpoczął z nią treningi. Będzie nosił numer 87 i powinien być dostępny już na następny mecz z Padwą” – opisano w komunikacie.

Zdanie, którego podjął się Bartman, nie jest jednak łatwe. Zespół, do którego dołączył, zajmuje obecnie ostatnie, dwunaste miejsce w Serie A. Siena ma na koncie 12 punktów. Do przedostatniego i bezpiecznego Taranto traci zaledwie jedno „oczko”.

