Stephane Antiga blisko sensacyjnego transferu. Może poprowadzić plejadę gwiazd

Stephane Antiga przez niemal cały okres swojej kariery trenerskiej związany jest z polskimi zespołami. Przypomnijmy, że emerytowany francuski przyjmujący tuż po zakończeniu przygody jako zawodnik objął stery męskiej reprezentacji Polski, którą prowadził w latach 2014 – 2016 i już pierwszego roku zdobył z nią mistrzostwo świata. Następnie objął męski zespół reprezentacji Kanady i jednocześnie prowadził Onico Warszawa. Od 2019 roku jest trenerem damskiej ekipy Developres BELLA DOLINA Rzeszów.

Stephane Antiga łączony z włoskim zespołem

Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Gian Lucę Pasiniego usługami Stephanego Antigi poważnie zainteresowany jest zespół Vero Volley Monza. Jednak, żeby sprowadzć francuskiego szkoleniowca do Włoch, włodarze wspomnianego klubu będą musieli podjąć nie byle jaki wysiłek.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż 46-latek przez ponad rok ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą, Developresem BELLA DOLINA Rzeszów. Jest to bardzo duży argument podkarpackiego zespołu, by zabezpieczyć się przed potencjalnym odejściem trenera do innej drużyny.

Stephane Antiga może poprowadzić polską gwiazdę i nie tylko

W ekipie Vero Volley Monza od 2021 roku występuje Magdalena Stysiak. Barwy włoskiego zespołu reprezentują również, m.in.: Raphaela Folie, Edina Begić, Jordan Thompson czy Jovana Stevanović. W bieżącej kampanii zespół z Monzy zajmuje czwarte miejsce w tabeli z niewielką stratą do wicelidera.

Natomiast drużyna Developres przewodzi w Tauron Lidze z 37 punktami na koncie. Drugi ŁKS Commercecon Łódź traci do lidera pięć punktów. Ponadto drużyna z Rzeszowa poniosła zaledwie jedną porażkę w tym sezonie i awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń.

