Siatkarski transfer roku na ostatniej prostej. Gwiazda zastąpi Polkę

Jakiś czas temu do mediów trafiła informacja, że Magdalena Stysiak odejdzie z drużyny Vero Volley Milano. Jej kolejnym przystankiem będzie Turcja, a włodarze włoskiego zespołu natychmiast zaczęły poszukiwania następczyni reprezentantki Polski. Jak się okazuje, znaleźli ją właśnie w Turcji i nic nie wskazuje na to, by transakcja miała posypać się na ostatniej prostej. Na półwysep Apeniński powróci reprezentantka Włoch.

Vero Volley Milano znalazł następczynię Magdaleny Stysiak

Siatkarka, o której mowa to Paola Egonu. Urodzona 18 grudnia 1998 roku w Citadelli siatkarka pochodzenia nigeryjskiego obecnie reprezentuje barwy tureckiego VakifBanku Stambuł. Wcześniej miała okazję reprezentować barwy Clubu Italia, Igora Gorgonzoli Novary i Imoco Volleya Conegliano. Teraz zarówno włoskie, jak i tureckie media podają, że oba kluby dopinają szczegóły transferu 24-latki. Jak podaje „La Gazzetta dello Sport”, siatkarka będzie mogła liczyć na zarobki rzędu miliona euro za sezon (800 tys. euro plus nagrody i bonusy). Warto zaznaczyć, że nie jest to większa suma niż ta, którą inkasuje w obecnym klubie. W grę wchodzą tutaj jeszcze bardzo atrakcyjne kontrakty reklamowe.

Na oficjalne potwierdzenie trzeba będzie zaczekać dopiero na koniec bieżącego sezonu. Do jego końca Włoszka ma jeszcze do załatwienia wiele spraw w Turcji. Jedną z nich będzie awans do półfinału Ligi Mistrzyń. Co ciekawe, w ćwierćfinale zmierzą się z... Vero Volley Milano. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 marca w Stambule, a rewanż 21 marca w Mediolanie.

