W hicie PlusLigi Projekt Warszawa podejmie Wartę Zawiercie. Bartosz Kwolek wbił szpilę swojemu byłemu klubowi

W meczu 27. kolejki PlusLigi będący w świetnej formie Projekt Warszawa zmierzy się z Wartą Zawiercie, która zajmuje pierwsze miejsce w lidze z takim samym dorobkiem punktowym, co Asseco Resovia i z jednym meczem rozegranym więcej.

Burzliwe pożegnanie Bartosza Kwolka z Projektem Warszawa

Dodatkowym smaczkiem w tym spotkaniu będzie powrót Bartosza Kwolka do Warszawy, który w stolicy stawiał swoje pierwsze kroki w PlusLidze. Jednak przyjmujący nie rozstał się z klubem w pozytywnych relacjach. W przeszłości Bartosz Kwolek w mocnych słowach wypowiedział się na temat Projektu Warszawa. Przyjmujący opuścił klub, bo – jak twierdził – miał już dość niepewności związanej z budżetem, spóźniającymi się wypłatami, nie zawsze dostępną halą i składem na przyszły sezon.

W późniejszym wywiadzie dla „Wprost” reprezentant Polski przyznał, że wszystko to, co mówił było prawdą. – To, co powiedziałem jest prawdą i gdyby klub chciał wystąpić na drogę sądową, to po prostu by tę sprawę przegrał. Dla mnie sytuacja była czysta i klarowna i mam nadzieję, że zamknąłem ten etap swojej kariery grubą klamrą – powiedział parę miesięcy temu.

Bartosz Kwolek wraca do Warszawy: Mam mały sentyment do miasta

Po sześciu latach Bartosz Kwolek po raz pierwszy w karierze seniorskiej zagra na Torwarze jako gość. Zapytany w klubowych mediach o to, jakie to uczucie odparł, że nie ma w ogóle stresu.

– Może jedynie mały sentyment do miasta, bo bardzo dobrze mi się tam mieszkało. Jeśli chodzi o sam klub, to średnio mam sentyment, ale do Warszawy on jest i miło będzie wrócić do hali, w której rozgrywałem swoje pierwsze mecze w PlusLidze – powiedział przyjmujący.

Bartosz Kwolek: Chcę odnieść zwycięstwo

Bartosz Kwolek był również dopytywany, czy trudno będzie grało się przeciwko swoim dobrym znajomym. – Wydaje mi się, że lepiej się gra ze znajomymi. Właściwie każdy ma w innych klubach PlusLigi swoich kolegów – stwierdził.

Siatkarz przyznał, że do tego meczu podchodzi profesjonalnie i chce go wygrać. – Kolegami jesteśmy poza boiskiem, ale kiedy przychodzi rywalizacja sportowa, to sentymenty idą na bok i chcę odnieść zwycięstwo – zakończył.

Czytaj też:

Trener Jastrzębskiego Węgla wyróżnił czterech Polaków. Wymienił swój dream teamCzytaj też:

Skandaliczne zachowanie po meczu ZAKSY z Trentino. Trener nie wytrzymał