Skandaliczne zachowanie po meczu ZAKSY z Trentino. Trener nie wytrzymał

Po raz kolejny fani siatkówki byli świadkami rywalizacji Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Trentino Volley. W sezonach 2020/2021 i 2021/2022 dochodziło do niej w finale Ligi Mistrzów. Za każdym razem lepsi okazywali się Polacy wznosząc trofeum. W obecnych rozgrywkach oba kluby trafiły już na siebie w fazie grupowej. Dwa mecze wygrali Włosi. Gdy drużyny ponownie na siebie trafiły w ćwierćfinale Champions League, walka stała na bardziej wyrównanym poziomie.

Trener Trentino odepchnął szkoleniowca ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

To ZAKSA przystąpi do rewanżu w lepszych nastrojach. Dzięki zwycięstwu 3:2 mają minimalną przewagę, choć Trentino u siebie wystarczy zwycięstwo maksymalnie w czterech setach, by bez złotego seta przejść do półfinału. Po pierwszym starciu w Kędzierzynie-Koźlu doszło jednak do sytuacji, która miała mało wspólnego ze sportową postawą.

Standarem w siatkówce są gratulacje i pomezcowe uściśnięcie dłoni przez sztaby szkoleniowe obu ekip. Gdy szkoleniowiec ZAKSY, Tuomas Sammelvuo, wraz ze współpracownikami podszedł do grupy trenera Angelo Lorenzettiego, został przez Włocha odepchnięty. Między panami doszło do chwilowego spięcia. Opiekun klubu z Trydentu pożegnał się także z sędziami, po czym wykonał nonszalancki gest.

– Bardzo nieładnie zachowuje się trener włoskiej drużyny. Odepchnął chcącego się pożegnać Sammelvuo. Nie lubimy takiego zachowania – opowiadał podczas transmisji komentator Polsatu Sport, Tomasz Swędrowski.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Trentino Volley przed rewanżem w LM

Do rewanżu w Trydencie dojdzie w czwartek 16 marca o godzinie 20:30. Wcześniej oba zespoły powalczą w krajowych rozgrywkach. Trentino zmierzy się w Serie A z Modeną, a ZAKSA w PlusLidze z PGE Skrą Bełchatów. Co ciekawe, rywale obu ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów tworzą półfinałową parę Pucharu CEV.

