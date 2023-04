Developres Rzeszów bez pucharu, lecz z drugim życiem. Jelena Blagojević o play-offach i reprezentacji Serbii

Developres Bella Dolina Rzeszów wracał do Nysy ze wspaniałymi wspomnieniami z poprzedniego sezonu. Pokonując Legionovię Legionowo klub z województwa podkarpackiego zdobył pierwszy Puchar Polski w historii klubu. W tym roku tak pięknie już nie było. Choć Rysice dzielnie walczyły, to podobnie jak Grot Budowlani Łodź wracają do domu po półfinale.

ŁKS Commercecon Łódź ponownie pokonał Developres Rzeszów

ŁKS pewnie wygrał pierwszego seta, a także zwyciężył w drugim. To sprawiało, że łodzianki mogły zacząć myśleć o zakończeni rywalizacji w trzech partiach i szybkim awansie do finału. Developres dostał jednak drugie życie. Wygrał dwie kolejne odsłony, przez co o awansie musiał decydował tie-break. Tutaj walka toczyła się na zasadzie dwu i trzypunktowych przewag, które szybko były niwelowane. Ostatecznie łodzianki triumfowały 16:14 i to one powalczą o puchar. Jelena Blagojević, najsłynniejsza postać Developresu, przyznaje „Wprost”, że pomimo porażki jest zadowolona z mentalności koleżanek, które nie poddały się po dwóch setach.

– Będę szczera, po pierwszym secie spodziewałam się szybkiego 3:0. ŁKS grał fantastycznie. Od drugiego zaczęliśmy grać konkurencyjniej, ale jeszcze chyba nie wytrzymałyśmy presji. Za to trzecia partia była bardzo dobra. Ona odmieniła nas mentalnie i sportowe. Znów obudził się w nas prawdziwy zespół, który nie miał zamiaru się poddać. Wiedzieliśmy, że naprzeciw nas stał świetny zespół, ale nie miało to wpływu na naszą motywację. Nasza młodość pokazała sportową złość i doprowadziła do tie-breaka. A w nim jak to zwykle bywa – loteria. Nie chcę mówić o zapominaniu o porażce, ale przynajmniej trzeba odstawić ją na bok – mówi przyjmująca rzeszowianek.

Developres Bella Dolina Rzeszów po rywalizacji w Champions League

ŁKS Łódź radzi sobie bardzo dobrze w obecnym sezonie w Tauron Lidze. Zawodniczki Alessandro Chiappiniego przegrały tylko jeden mecz ligowy i do play-offów podchodzą w roli faworytek do złota. Developres, który już dwa razy przegrał z „Wiewiórami” w obecnych rozgrywkach, nie chce jednak myśleć o łatwej rezygnacji z walki o złoto. W poprzednim sezonie to klub z Rzeszowa górował nad łodziankami. Blagojević komplementuje przeciwniczki, lecz zarazem dodaje, że play-offy wywołują w niej nowe moce.

– W tym roku czeka nas duże wyzwanie. W ubiegłym sezonie to nam się zawsze powodziło w starciach z ŁKS-em. Teraz jest odwrotnie. Trzeba oddać dziewczynom z Łodzi, że grają świetną siatkówkę. Mają jedną porażkę, ale nic to nie zmieniło w ich mentalności. Myślę, że rywale mogą patrzeć na nie w inny sposób, bo każdy staje przed dużym wyzwaniem – mówiła o ŁKS-ie Blagojević.

– Od początku sezonu gramy dwa mecze tygodniowo. Dopiero niedawno skończyliśmy grę w Lidze Mistrzów. To może sprawić, że nasze głowy będą spokojniejsze. Od teraz koncentrujemy się tylko na jednych rozgrywkach, Tauron Lidze. Niby można mówić o zmęczeniu, ale tak naprawdę teraz zaczyna się najfajniejszy okres sezonu. Tutaj siatkarz dostaje drugiego życia. Trzeba cieszyć się z możliwości walki w play-offach. Zasłużyliśmy na możliwość rywalizacji o mistrzostwo. Teraz trzeba tylko mocno wziąć się do pracy – stwierdziła brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z Tokio.

Jelena Blagojević w sztabie Giovanniego Guidettiego w kadrze Serbii

Grająca od sześciu lat w stolicy Podkarpacia Blagojević zakończyła karierę reprezentacyjną po ostatnim turnieju olimpijskim. W minionym roku znalazła się w sztabie Daniele Santarellego podczas Ligi Narodów i mistrzostw świata. W tym sezonie również pojawi się wśród koleżanek z kadry. Serbia, mistrzynie świata, powalczą o kwalifikację olimpijską z nowym trenerem. Dotychczasowy szkoleniowiec poprowadzi Turczynki. Z kolei na jego miejsce przyszedł Giovanni Guidetti, który wcześniej pracował... z kadrą Turczynek. Blagojević nie może już się doczekać pracy ze szkoleniowcem, który otwarcie przyznał, że uważa serbską siatkarkę jako zawodniczkę z największym potencjałem trenerskim.

– Cieszę się, że znów będę miała możliwość pracy przy kadrze. Będę współpracować z nowym trenerem, Guidettim. To świetny trener, z którym nauka jest wielkim zaszczytem. Sezon reprezentacyjny będzie bardzo wymagający. Sezon kończy się w środku maja, a Liga Narodów zaczyna pod koniec miesiąca. Do tego dochodzi walka o punkty w rankingu. Jesteśmy mistrzyniami świata, więc chcemy być też mistrzyniami Europy. Marzy nam się też złoto igrzysk, ale najpierw trzeba się na nie dostać. Na pewno czeka nas sporo gry i presji. Mecz z Polską w Gliwicach wygrany 3:2 pokazał nam jednak, że potrafimy przetrwać każdy kryzys – twierdzi przyjmująca.

Developres Rzeszów walczy w Tauron Lidze

Developres Bella Dolina Rzeszów zakończył fazę zasadniczą na drugiej pozycji. W ćwierćfinale czeka ich rywalizacja z Volley Wrocław. W przypadku zwycięstwa, w półfinale możemy być świadkami rewanżu za ostatnie finały Tauron Ligi. Ewentualne starcie z ŁKS-em jest możliwe dopiero w meczu o złoto lub brąz.

