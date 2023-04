Perugia – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w LM. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Już możemy powiedzieć, że przynajmniej w połowie będziemy świadkami polskiego finału Ligi Mistrzów siatkarzy. Wygrywając dwa sety w rewanżu z Halkbankiem Ankara, Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy w historii klubu zakwalifikował się do finału europejskich rozgrywek. Teraz może dołączyć do nich Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy o finał Ligi Mistrzów

Kędzierzynianie dobrze wiedzą, jak to jest wznosić puchar za zwycięstwo w Champions League. Robią to regularnie od 2021 roku. W półfinale tegorocznej edycji LM trafili na Sir Safety Perugię, klub, który w tym sezonie zdominował fazę zasadniczą Serie A. Drużyna z Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem miała zdobyć wszystko, co możliwe, lecz ostatecznie przegrała w Pucharze Włoch, a teraz męczy się w ćwierćfinale ligi z Allianzem Mediolan. O awansie do półfinału przesądzi dopiero spotkanie numer pięć.

Zespół Perugii tylko w jednym secie sprawił kłopoty ZAKSIE podczas ubiegłotygodniowego spotkania. „Koziołki” wygrały 3:1 i podobnie jak Jastrzębski Węgiel potrzebują do awansu zaledwie dwóch setów. Zespół prowadzony przez Tuomasa Sammelvuo podchodzi do meczu po przekonującym zwycięstwie nad… Jastrzębskim Węglem. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą na koniec fazy zasadniczej PlusLigi. Zwycięstwo 3:1 przypieczętowało czwarte miejsce ZAKSY, które oznacza, że o półfinał powalczą z Projektem Warszawa.

Perugia – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w LM. Gdzie i kiedy oglądać transmisję TV, online?

Spotkanie pomiędzy Sir Safety Perugią a Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się w czwartek, 6 kwietnia, o godzinie 20:30 w hali Pala Barton w Perugii. Transmisję telewizyjną z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Ponadto dostępna będzie również transmisja online w serwisie Polsat Box Go.

