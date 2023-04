Prezes Jastrzębskiego Węgla wierzy w sukces swojej drużyny. „Moje spojrzenie jest oczywiste”

Jastrzębski Węgiel doszedł do finału Ligi Mistrzów i wciąż jest w grze o podwójną koronę. W fazie play-off PlusLigi zmierzą się z Treflem Gdańsk i są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa. Natomiast w walce o ostatni mecz najlepszych klubowych rozgrywek europejskich odprawili z kwitkiem Halkbank Ankarę, wygrywając w pierwszym meczu 3:1, choć w drugim przegrali 2:3. Po raz pierwszy w historii będziemy świadkami polsko-polskiego finału LM, ponieważ rywalami jastrzębian będzie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Prezes Jastrzębskiego Węgla wierzy w zdobycie obu tytułów.

Prezes Jastrzębskiego Węgla wierzy w swoją drużynę

Adam Gorol udzielił wywiadu dla magazynu #7Strefa, podczas którego zaznaczył, że nie chce sobie zaprzątać głowy finałem Ligi Mistrzów, gdyż przed Jastrzębskim Węglem walka w play-offach PlusLigi. Mimo tego zachowuje spokój i nie ma powodów do obaw, gdyż zdaje sobie sprawę z wartości drużyny Marcelo Mendeza.

– Moje spojrzenie na tę kwestię jest proste i oczywiste. Walczymy o najwyższe cele. Na ten moment jesteśmy w grze na dwóch frontach. Nie patrzę na to w tej kategorii, że muszę wybrać pomiędzy rozgrywkami. Awansowaliśmy do finału Ligi Mistrzów, ale musimy odłożyć to na bok, bo czeka nas trudna faza play-off w PlusLidze – powiedział prezes Jastrzębskiego Węgla.

Kiedy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów?

Przed finałem Ligi Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozegrają wcześniej wspomniane mecze fazy play-off PlusLigi z Treflem Gdańsk. Pierwsze dwa odbędą się w Jastrzębiu-Zdroju 8 i 9 kwietnia, a trzeci w Gdańsku 12 kwietnia. Natomiast finał Ligi Mistrzów odbędzie się 20 maja w Turynie. Finałowi przeciwnicy jastrzębian Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra w fazie play-off z Projektem Warszawa.

