Trefl Gdańsk nie powalczy o medale PlusLigi. Podjęto decyzję ws. przyszłości trenera

Przed bieżącym sezonem do Trefla Gdańsk dołączył trener Igor Juricić, który w poprzedniej kampanii prowadził rosyjski Kuzbass Kemerowo. 48-letni urodzony w Rijece szkoleniowiec rozgrywki 2021/2022 zakończył na siódmej pozycji, a także dotarł z drużyną do ćwierćfinału Pucharu Rosji. Bieżący sezon w PlusLidze zakończył z bilansem 20 zwycięstw na 30 możliwych w rundzie zasadniczej, a na zakończenie rozgrywek walczą o 5. miejsce z Projektem Warszawa.

Trefl Gdańsk podjął decyzję ws. trenera

Władze „Gdańskich Lwów” podjęli decyzję co do przyszłości chorwackiego szkoleniowca. Przedstawiciele klubu z Pomorza poinformowali, iż Igor Juricić poprowadzi Trefla Gdańsk także w sezonie 2023/2024. Szkoleniowiec związał się roczną umową z możliwością jej przedłużenia o kolejny sezon. – W Treflu Gdańsk mam świetne warunki do prowadzenia zespołu, klub jest dobrze zarządzany, panuje w nim bardzo dobra atmosfera, mamy także niezwykle zaangażowanych i przyjaznych kibiców – powiedział w klubowych mediach.

– Gdy rok temu zaczynałem pracę w Treflu Gdańsk, niewiele osób w Polsce znało mnie jako trenera, więc na początek chciałbym bardzo podziękować klubowi za zaufanie. PlusLiga to najsilniejsze rozgrywki siatkarskie, a ja mam duże ambicje, więc bardzo się cieszę, że mogę pracować właśnie w takim miejscu – dodał.

Prezes Trefla Gdańsk: Po pierwszej rozmowie czułem, że mamy podobne spojrzenie

Ze współpracy z chorwackim trenerem zadowolony jest także prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski. – Gdy rok temu ogłaszaliśmy, że to właśnie Igor Juricić będzie trenerem Trefla Gdańsk, mówiłem o tym, że już po pierwszej rozmowie telefonicznej z trenerem czułem, że mamy podobne spojrzenie na siatkówkę, rozwój zespołu i że patrzymy w tym samym kierunku – wyjawił.

– Te ostatnie miesiące tylko to potwierdziły. Celami, jakie sobie postawiliśmy przed sezonem było nie tylko wejście do fazy play-off, ale też rozwój młodych zawodników i wypracowanie w zespole walecznej mentalności. Po bardzo intensywnych siedmiu miesiącach rozgrywek mogę potwierdzić, że taką właśnie drużynę oglądaliśmy w tym czasie – podkreślił.

Przypomnijmy, że z zawodników ważne kontrakty na sezon 2023/2024 w Gdańsku mają Lukas Kampa, Kamil Droszyński, Jan Martinez Franchi, Mikołaj Sawicki, Karol Urbanowicz, Patryk Niemiec, Aliaksei Nasevich i Dawid Pruszkowski.