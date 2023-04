Gwiazdor PlusLigi o dodatkowej motywacji przed półfinałem. O tej sprawie jest głośno

Wiele wskazuje na to, że w finale PlusLigi 2022/23 będziemy mieć powtórkę z ubiegłego roku. Wówczas najlepszymi drużynami w Polsce były Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Teraz obu zespołom brakuje po jednej wygranej do wejścia do finałów MP. W środę rozegrane zostaną kolejne pojedynki półfinałowe.

Tomasz Fornal otwarcie o potrzebie dłuższego odpoczynku

Kalendarz siatkarskich wydarzeń od lat jest przeładowany. W przypadku najlepszych zespołów w Europie, do których można zaliczyć zarówno mistrzów, jak i wicemistrzów kraju, intensywność gier jest naprawdę duża. Tomasz Fornal z Jastrzębskiego Węgla nie ukrywa, że środowy półfinał z gośćmi z Zawiercia będzie okazją, do powalczenia nie tylko o finał, ale też… dłuższe wolne.

– Będą na pewno chcieli wrócić na piąty mecz do Zawiercia. My jesteśmy zmotywowani, żeby mieć troszkę więcej wolnego, więc wyjdziemy naładowani. Mam nadzielę, że widownia nam pomoże, poniesie i razem zakończymy ten półfinał w trzech spotkaniach – przyznał Fornal cytowany na stronie Polsatu Sport.

Niedawno głośno było o tym, że ZAKSA na etapie ćwierćfinału PlusLigi rozegrała swój 50 mecz w sezonie.

Blisko powtórki duetu finalistów z Ligi Mistrzów

Fornal jest liderem wicemistrzów kraju. Oprócz coraz bardziej prawdopodobnej walki o tytuł w PlusLidze jastrzębian czeka jeszcze finał Ligi Mistrzów w Turynie. Jastrzębski Węgiel zmierzy się w nim z ZAKSĄ.

Zanim wyprawa do Italii, klub z Jastrzębia musi trzeci raz ograć Aluron CMC Wartę.

– To play-off, tu nikt się nie będzie kładł, poddawał. Każdy walczy o punkt, seta, wygranie meczu. Mamy teraz atut własnej hali. Odpoczęliśmy dwa dni. Jestem pełen optymizmu, że zakończymy rywalizację w trzech spotkaniach. Taki jest nasz cel – skwitował Fornal.

Warto przypomnieć, że w dwóch pierwszych meczach jastrzębianie wygrali w hali rywala, odpowiednio 3:1 i 3:2. Zawiercianie musieli sobie radzić bez swojego lidera, narzekającego na problemy zdrowotne Urosa Kovacevicia.

