Konflikt siatkarzy w PlusLidze. „Nie spodziewałem się takiej reakcji z jego strony”

W PlusLidze nadszedł czas decydujących rozstrzygnięć. Zarówno w starciu o złoto, jak i o brąz mamy za sobą pierwsze mecze. W przypadku walki o trzecie miejsce, Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Asseco Resovię Rzeszów 3:2. W spotkaniu nie brakowało gorących momentów. W jednym z nich wziął udział rozgrywający gospodarzy, Fabian Drzyzga.

Uros Kovacevic komentuje scysję z Fabianem Drzyzgą

W starciu zawiercian z rzeszowianami było wszystko. Walka punkt za punkt, set za set, a nawet sprzeczka. Ta ostatnia miała miejsce przy okazji drugiego seta. Uros Kovacević i Drzyzga wymienili między sobą kilka słów, które nie należały do kulturalnej dyskusji. Sytuację musiał uspokoić sędzia spotkania, który ukarał obu panów czerwonymi kartkami. O zdarzeniu nie zapomniano również po meczu. Serb wypowiedział się w mediach Warty nt. sprzeczki. Stwierdził, że dzięki z niej poczuł się lepiej zmotywowany do walki. Dodał także, że nie może uznać Drzyzgi za przyjaciela, ale szanuje jego umiejętności.

– Każdy, kto oglądał to spotkanie, widział, że dzięki temu było mi łatwiej. Nie grałem dobrze, dopóki Drzyzga nie zaczął ze mną dyskutować. Nie jesteśmy przyjaciółmi, ale bardzo go szanuję, grałem przeciw niemu pewnie z 50 razy. Nie spodziewałem się, że tak zareaguje – przyznał Kovacević.

Warta Zawiercie i Resovia Rzeszów walczą o trzecie miejsce w PlusLidze

Kovacevic wspomniał także o reakcji siatkarza. Opowiedział, że polski rozgrywający chciał obrócić całą sytuację w żart, ale jego zdanie trudno było to tak odpierać. „Powiedział, że to było w żartach, ale nie tak to odebrałem i nie spodziewałem się takiej reakcji z jego strony” – podsumował reprezentant Serbii.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą już w sobotę w drugim meczu rywalizacji o brąz. Tym razem mecz odbędzie się w Zawierciu.

Czytaj też:

Szczera wypowiedź reprezentanta Polski. „Traktowałem siebie najgorzej spośród wszystkich”Czytaj też:

Legenda polskiej siatkówki komplementuje Bartosza Bednorza. „Jest w europejskiej czołówce”