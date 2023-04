Fabian Drzyzga przerwał milczenie. Szczególne słowa o rywalu i sytuacji w kadrze

Fabian Drzyzga to dwukrotny mistrz świata (2014 i 2018). Postać kontrowersyjna, która często nie gryzie się w język, niezależnie od konsekwencji. Rozgrywający, który po kilku latach zagranicznych wojaży, wrócił do PlusLigi, ponownie stają się kluczową postacią Asseco Resovii Rzeszów. Drzyzga dla TVP Sport zabrał głos w sprawie braku powołania do reprezentacji oraz tego, co działo się w starcia z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Brak powołania dla Fabiana Drzyzgi, siatkarz przemówił

Selekcjoner Biało-Czerwonych konsekwentnie nie powołuje doświadczonego rozgrywającego do reprezentacji. Nikola Grbić najwyraźniej nie ma po drodze z Drzyzgą, niezależnie od tego, jak ten prezentuje się w sezonie klubowym. Numerem jeden wśród rozgrywających jest u Serba Marcin Janusz, siatkarz Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Drzyzga odniósł się do nieobecności w kadrze na łamach TVP Sport.

– Już od jakiegoś czasu wiedziałem, że nie będę w kadrze. Nie jestem juniorem i wiem, jak takie rzeczy się rozgrywają. Człowiek zawsze o czymś marzy, ale nie było tak, że wyszedłem na mecz i chciałem komuś coś udowodnić. Jestem szczęśliwym człowiekiem i daję sobie radę, tak samo jak radę da sobie reprezentacja Polski – przyznał siatkarz.

Obok Janusza do reprezentacji na pozycję rozgrywającego powołani zostali jeszcze: Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów), Jan Firlej (Projekt Warszawa) i Marcin Komenda (LUK Lublin).

– On (tj. selekcjoner Grbić dop. eMPe) ma taki, a nie inny pomysł na kadrę, stawia na konkretne konie i z nimi jedzie. Nie mogę zrobić nic więcej. Nie mam też sobie nic do zarzucenia. Rozumiem, że selekcjoner ufa swoim ludziom i to też jest normalna rzecz. Mam czyste sumienie, patrzę w lustro z uśmiechem na twarzy, a życie płynie dalej. Nie będę przez to płakać – uzupełnił Drzyzga.

Kapitan Asseco Resovii o formie Bartosza Bednorza

W rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport rozgrywający rzeszowian podzielił się odczuciami po przegranym półfinale z ZAKSĄ. Mistrzowie Polski wygrali w rywalizacji trzy mecze, dwa razy triumfując w Rzeszowie (3:2 i 3:1) i raz w Kędzierzynie-Koźlu (3:2).

– Na ten moment jednak według mnie Bartek Bednorz wziął drużynę na plecy i ją prowadzi. Brawa dla klubu, że w trakcie sezonu ściągnięto tak jakościowego zawodnika, bo myślę, że bez takiego przyjmującego ta ekipa mogłaby wyglądać troszkę inaczej – powiedział Drzyzga, doceniając klasę przyjmującego ZAKSY.

Asseco Resovia była najlepszą drużyną fazy zasadniczej w PlusLidze. O brązowe medale rzeszowianie powalczą z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

