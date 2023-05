Gwiazda zastąpi gwiazdę! Earvin N’Gapeth ma godnego następcę

Już dwa miesiące temu informowaliśmy o tym, że Earvin N’Gapeth najprawdopodobniej pożegna się z zespołem Valsa Group Modena. Francuz miał otrzymać świetną ofertę ze strony Halkbanku Ankara. Mistrz olimpijski i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie siatkówki, zdecydował się zmienić włoskie otoczenie i wybrać pieniądze.

Earvin N’Gapeth zastąpiony przez legendarnego Juantorenę

Francuz za sezon gry w barwach półfinalisty kończącej się edycji Ligi Mistrzów, ma otrzymać aż 700 tysięcy euro za sezon. To jak na realia siatkarskie naprawdę imponująca kwota. Przypomnijmy, że Halkbank został wyeliminowany na ostatniej prostej przed finałem przez siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.

Skoro Francuz opuszcza ligę włoską, choć nadal nie jest to oficjalnie potwierdzone, w szeregach klubu z Modeny rozpoczęto poszukiwania następcy. Mający na swoim koncie 12 tytułów mistrzowskich w Italii klub zespół postawił na sprawdzone rozwiązanie. Nową gwiazdą drużyny będzie Osmany Juantorena.

Valsa Group Modena zastąpiła zatem mającego 32 lata N’Gapetha starszym o pięć wiosen Juantoreną. Włoski siatkarz kubańskiego pochodzenia jak mało kto zna realia gry w Italii. W swoim dorobku Juantorena ma m.in. trzy wygrane w rozgrywkach Ligi Mistrzów czy sześć tytułów mistrzowskich we Włoszech.

Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon nadal w Italii

Klub z Modeny to jeden z faworytów do gry o najwyższe cele, praktycznie co sezon. Wysokie ambicje nie zawsze przekładają się jednak na wynik sportowy. Podobnie można napisać o występie siatkarzy grających dla Sir Safety Perugia.

W klubie, który jest największym rozczarowaniem sezonu 2022/23 w Italii występowali i występować będą dalej Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Obaj panowie pomimo niepowodzeń są pewni kontynuacji pracy w Perugii. Nie ulega wątpliwości, że sezon 2023/24 będzie dla tego zespołu okazją do rehabilitacji za poprzednią nieudaną kampanię.

