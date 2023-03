Earvin N’Gapeth odejdzie z Modeny? Ma go zastąpić inna wielka gwiazda

Earvin N’Gapeth jest bardzo barwną postacią i jednym z najlepszych francuskich siatkarzy. Kontrakt przyjmującego w Modenie obowiązuje do końca sezonu 2023/24 i według informacji francuskich mediów zawodnik dostał wolną rękę, jeśli chodzi o wypełnienie tej umowy.

Włoskie media: Earvin N’Gapeth osiągnął porozumienie z nowym klubem

Według informacji francuskiego dziennika „L'Equipe” siatkarz do końca marca ma poinformować, czy pozostanie w klubie do 2024 roku, czy chce odejść. Włoskie media ustaliły, że N’Gapeth najprawdopodobniej odejdzie z klubu, którego barwy reprezentuje po raz drugi. Przypomnijmy, Francuz grał w tym zespole w latach 2014-2018, a w 2021 roku postanowił wrócić po trzech latach spędzonych w Zenicie Kazań.

Dziennikarze „Voleybol Magazin” poinformowali, że Earvin N’Gapeth, który obecnie gra we włoskiej Modenie miał osiągnąć porozumienie z tureckim Halkbankiem Ankara.

Modena znalazła następcę N’Gapetha?

Wszystko na to wskazuje, że w Modenie nie będą długo płakać po Francuzie. Serwis Volleyball.it, który powołuje się na „Il Resto del Carlino” donosi, że do Włoch ma wrócić inna gwiazda światowej siatkówki – Osmany Juantorena. Jakiś czas temu nazwisko 37-latka przewijało się w kontekście ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To we Włochu Kędzierzynianie mieli upatrywać następcy Kamila Semeniuka, który odszedł do Sir Safety Perugii.

Volleyball.in informuje także, iż Osmany Juantorena miałby zastąpić Earvina N’Gapetha, który w Turcji miałby zarabiać 700 tys. euro za sezon gry. Ponadto „Il Resto del Carlino” donosi, że do Valsa Group Modena miałby dołączyć środkowy w bloku reprezentacji Niemiec – Anton Brehme. Ponadto zdaniem lokalnych dziennikarzy nowym libero w klubie ma zostać Filippo Federici.

