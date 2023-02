Gwiazda siatkówki znowu z problemami. Czeka go przymusowa przerwa

Chyba nie ma fana siatkówki, który nie znałby Earvina N’Gapetha. Francuski przyjmujący to jeden z najlepszych zawodników na świecie. W 2021 roku poprowadził kadrę „Trójkolorowych” do nieoczekiwanego triumfu na igrzyskach olimpijskich. Rok później dorzucił triumf w Lidze Narodów. O zawodniku Modeny mówi się także często w kontekście pozasportowych wybryków.

Gwiazdor siatkówki zawieszony na tydzień

Modena, wicelider Serie A, w którym N’Gapeth gra od 2021 roku, ogłosiła, że przyjmujący został zawieszony przez Wydział Dyscypliny Włoskiego Związku Siatkówki na siedem dni. Sprawa ma związek z trwającym postępowaniem przeciwko zawodnikowi i skardze złożonej przez Dragana Travice w 2022 roku. Zawieszenie rozpoczęło się 27 lutego, co oznacza, że siatkarz nie będzie mógł zagrać w meczu przeciwko Vero Volley Monza. Będzie za to dostępny dla trenera Andrei Gianiego na pierwszy mecz Pucharu CEV przeciwko PGE Skrze Bełchatów.

Dragan Travica to były reprezentant Włoch występujący obecnie w greckim Olympiakosie Pireus. W ubiegłym roku złożył wniosek o zniesławienie przez N’Gapetha. Francuz oraz jego były kolega z zespołu Yoandry Leal oskarżyli Travice o rasizm. Według ich opowieści, Włoch wypowiedział w kierunku repreztanta Brazylii obraźliwe słowa, które sprowokowały go do kopnięcia rozgrywającego. W konsekwencji Leala zawieszono na cztery mecze, lecz później zredukowano karę do dwóch spotkań. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że podczas śledztwa nie znaleziono dowodów, by Travica obraził gracza na tle rasowym.

Oskarżenia Earvina N’Gapetha w kierunku kadry Polski

N’Gapeth oskarżał również o rasizm Michała Kubiaka i Vitala Heynena po meczu Ligi Narodów 2021. Pomimo wszczęcia postępowania przez FIVB, nie znaleziono dowód na to, by dwaj przedstawiciele reprezentacji Polski obrażali kogokolwiek na tle rasowym.

Czytaj też:

Gwiazda siatkówki przedłużyła kontrakt. Ma grać niemal do czterdziestkiCzytaj też:

Luke Perry dla „Wprost”: Czułem, że w Polsce mam coś do załatwienia. Tkwiła we mnie chęć powrotu