Wyjaśniła się przyszłość Marcelo Mendeza. Jastrzębski Węgiel wydał komunikat

Miniony sezon był jednym z najlepszych w historii Jastrzębskiego Węgla. Marcelo Mendez przybył do Jastrzębia-Zdroju przed rokiem i wykonał niesamowitą robotę, najpierw mknąc, ja burza przez rozgrywki ligowe, poprzez zakończenie rundy zasadniczej na drugim miejscu, a ostatecznie triumf w PlusLidze. Doprowadził również swoją ekipę do finału Ligi Mistrzów, gdzie nieznacznie ulegli Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W związku z tym władze Jastrzębskiego Węgla postanowiły podjąć stosowne kroki względem Argentyńczyka.

Jastrzębski Węgiel wydał komunikat ws. kontraktu Marcelo Mendeza

Kilkanaście dni temu Marcelo Mendez został ogłoszony trenerem sezonu w PlusLidze. Prezes Jastrzębskiego Węgla w rozmowie z „Wprost” wyznał, że przy zatrudnianiu Argentyńczyka najważniejsze było dla niego doświadczenie, którym trener dysponuje. – W ostatnich latach zawsze miałem konkretne wymagania przed kolejnymi trenerami Jastrzębskiego Węgla – klub ma walczyć o najwyższe cele. W tej sytuacji doświadczenie jest niezbędne, a Marcelo Mendez takowe posiada. Ponadto doświadczony trener umie zapanować nad zespołem od strony mentalnej, a ponadto potrafi przygotować zawodników pod względem fizycznym i zdrowotnym do tych najważniejszych momentów, czyli finałów PlusLigi lub Ligi Mistrzów – mówił nam Adam Gorol.

W związku z doskonałymi wynikami, które udało się osiągnąć szkoleniowcowi prezesi Jastrzębskiego Węgla postanowili powierzyć drużynę w ręce Marcelo Mendeza na kolejny sezon. – Cieszę się bardzo, że trener Marcelo Mendez zostaje z nami na kolejny sezon. Osiągnięciami z tego sezonu potwierdził to, iż jest wybitnym fachowcem. Perfekcyjnie przygotował zespół na decydującą część sezonu, czego dowodem była nasza dominacja w fazie play-off PlusLigi. Styl, w jakim nasza drużyna sięgnęła po mistrzostwo kraju, był imponujący. Za nami najlepszy sezon w historii Klubu, a trener Marcelo Mendez ma w te sukcesy swój ogromny wkład – mówił szef klubu z Jastrzębia-Zdroju.

Marcelo Mendez dumny z przedłużenia kontraktu

Zarówno siatkarze, jak i kibice Jastrzębskiego Węgla są bardzo zadowoleni ze współpracy z Marcelo Mendezem. Sam szkoleniowiec nie ukrywał dumy z możliwości pozostania na kolejny sezon w klubie.

– Czuję się tutaj dobrze, nawet bardzo dobrze. Kocham ten Klub. Dał mi możliwość walki o najwyższe cele w najważniejszych turniejach. Mam tutaj świetny sztab, doskonałych zawodników, najlepszych na świecie. Mamy świetną atmosferę na meczach. Uwielbiam naszych kibiców, są naszym dodatkowym zawodnikiem na boisku. Spełnione są tu wszystkie warunki do tego, by walczyć. Spróbujemy znowu wygrać każde rozgrywki i turnieje, dojść do finałów, powtórzyć ten sezon – stwierdził w rozmowie z klubowymi mediami Argentyńczyk.

