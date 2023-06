Nikola Grbić broni się statystykami. Jest właściwą osobą na właściwym miejscu

Reprezentacja polskich siatkarzy doskonale weszła w tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów, wygrywając odpowiednio z Francją, Iranem, a następnie Bułgarią. Nikola Grbić trzyma twardą rękę na wszystkich zawodnikach i dokładnie kontroluje ich grę, co dało się dostrzec w każdym z dotychczasowych spotkań, nie tylko wspomnianego turnieju. Jednak w tych trzech meczach obrał dobrą taktykę rotacji, dając szansę wykazania się większości zawodnikom. Efekty widoczne są gołym okiem, a na korzyść Serba przemawiają statystyki.

Znakomite statystki Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski

Podczas kadencji Nikoli Grbicia reprezentacja polskich siatkarzy tylko czterokrotnie musiała uznawać wyższość przeciwników. Kibice doskonale pamiętają trzy klęski w poprzedniej edycji Ligi Narodów, kiedy Biało-Czerwoni ulegali odpowiednio Włochom, Iranowi oraz Stanom Zjednoczonym. Jeszcze bardziej pamiętliwa jest klęska w finale mistrzostw świata, gdzie polegli również w spotkaniu z Włochami. Jednak ze wszystkich pozostałych dwudziestu jeden meczów, podczas których Serb zasiadał na ławce trenerskiej Polaków, nasi siatkarze wychodzili zwycięsko.

Stawia to Nikolę Grbicia w znakomitym świetle, gdyż może on się pochwalić statystyką 84 proc. wygranych spotkań. To wyraźnie wyróżnia Serba na tle poprzednich szkoleniowców, którzy w ostatnich dwunastu latach prowadzili reprezentację Biało-Czerwonych. Dla porównania, Vital Heynen w pierwszych 25 meczach jako trener reprezentacji Polski wygrywał 16 razy, co daje mu 64 proc. triumfów. Lepiej w tym zestawieniu wypada Stephane'a Antiga, który miał jedno zwycięstwo więcej, czyli 68 proc. Najgorzej wyglądają statystyki Andrei Anastasiego, który przez 11 porażek ma współczynnik zwycięstw na poziomie 56 proc. Ferdinando De Giorgi nie dotrwał do 25 meczów na stanowisku selekcjonera.

