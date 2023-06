Nikola Grbić nie owijał w bawełnę. W szatni padło sporo ostrych słów

W pierwszym turnieju Ligi Narodów reprezentacja Polski spisywała się przyzwoicie, aczkolwiek tylko w trzech pierwszych spotkaniach. Na koniec rywalizacji w Nagoyi Biało-Czerwoni dostali bolesną nauczkę od Serbów, którzy okazali się wyraźnie lepsi od naszych rodaków. Jak zwykle po tego typu porażkach w szatni nie było miło, o czym opowiedział sam Nikola Grbić. Selekcjoner nie pudrował rzeczywistości.

Nikola Grbić był ostry po meczu Polska – Serbia

Przypomnijmy – na początku przygody z tegoroczną edycją rozgrywek nasi siatkarze rozprawili się z Francją, a następnie po trudnych bojach pokonali Iran oraz Bułgarię. Niestety nie kontynuowali tej dobrej passy w ostatniej potyczce, gdy zmierzyli się z rodakami Grbicia. Ci rozbili Polaków 3:0, więc trudno dziwić się trenerowi, że w szatni nie szczędził swoim podopiecznym gorzkich słów.

O szczegółach tej rozmowy opowiedział otwarcie w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. – Mieliśmy małą pogadankę. Byłem dość ostry, ale zależało mi na tym, by gracze zrozumieli, co chciałem im przekazać. Powiedziałem, że jeśli wyjdziemy z takim nastawieniem na boisku i trafimy na kogoś, go zapragnie zwycięstwa bardziej od nas, a do tego nawet nie spróbujemy wyjść z trudnej sytuacji, to znajdziemy się na drodze, na której nie chciałbym, abyśmy byli – opowiedział.

Nikola Grbić miał też pretensje do samego siebie

Co miał na myśli szkoleniowiec? Przede wszystkim fakt, jak biernie zachowywali się Biało-Czerwoni wobec rosnącej przewagi Serbów. Przez całe spotkanie ani razu nie zdarzyło się, by ci przejęli inicjatywę, przyparli przeciwników do muru. Nie dziwota, że w konsekwencji nie wygrali żadnego seta.

Jednocześnie sam Grbić pozostał autokrytyczny. – Nie twierdzę, że przygotowałem taktykę perfekcyjnie, za zawodnicy jej nie wykonali, więc to ich wina. Definitywnie nie przygotowałem moich siatkarzy do tego meczu – stwierdził. Sam wobec siebie ma pretensje między innymi o to, iż doskonale zna serbską mentalność, a jednocześnie nie sprawił, by Polacy dali radę przeciwstawić się przeciwnikom.

