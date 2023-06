Wielki dzień polskiego mistrza świata. To jedno zdjęcie zdradziło wszystko

Życie sportowców nie jest usłane różami. Pod wieloma względami poświęcają się oni, czasem także pod względem spraw i prywatnych relacji. Zwłaszcza u siatkarzy ostatnimi czasy terminarz bywa wyjątkowo napięty – ledwo co skończą rywalizację klubową, a już trzeba pojawić się na kadrze. Dlatego właśnie, kiedy akurat któryś z nich powołania od selekcjonera nie otrzyma, może w tym czasie nadrobić wiele ważnych rzeczy. Na przykład wziąć ślub tak jak Mateusz Mika.

Mateusz Mika wziął ślub i mało kto o tym wiedział

Jest to zatem drugi znany polski siatkarz, który ostatnimi czasy zmienił stan cywilny. Na początku czerwca zrobił to także Bartosz Kwolek, chociaż on akurat musiał prosić o pozwolenie Nikolę Grbicia. Mika członkiem reprezentacji nie jest, więc nie miał tego problemu i mógł razem z innym byłym kadrowiczem świętować ten ważny dla niego dzień.

Gdyby nie przyjaciel gracza Tursad Sport Kulubu, prawdopodobnie świat nawet nie dowiedziałby się o ceremonii. Piotr Nowakowski wstawił jednak na Instagrama zdjęcie z młodą parą. Mika natomiast w mediach społecznościowych udziela się niewiele, dlatego dla kibiców było to spore zaskoczenie.

Piotr Nowakowski ujawnił ważne wydarzenie z życia Mateusza Miki

„Ze sprawcami całego zamieszania. Pięknie dziękujemy za zaproszenie. Zabawa, jak widać po zdjęciach i filmach, była przednia. Nie wam się wiedzie, sąsiady!” – napisał gracz Projektu Warszawa, a potem dopisał jeszcze jeden żart. „No i żeby każdy miał kogoś, kto będzie patrzył na niego tak, jak Mati na mnie” – dorzucił i zakończył wpis emoji serduszka.

Zdjęcie Nowakowskiego z partnerką oraz Miki z jego wieloletnią partnerką Kingą Kostur w szybkim czasie polubiło ponad 10 tysięcy osób.

