Karol Kłos bohaterem hitu transferowego. Zagra w medaliście PlusLigi

Polscy siatkarze chcą pójść w ślady koleżanek po fachu i z przytupem wejść do turnieju finałowego. W przeciwieństwie do nich, kadra Nikoli Grbicia ma z góry zagwarantowany występ w Final Eight ze względu na funkcję gospodarza. Nie przeszkadza to w rywalizacji o dobrą pozycję na koniec fazy zasadniczej, która zdecyduje o tym, na kogo Biało-Czerwoni trafią w ćwierćfinale.

Karol Kłos nowym zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów

W składzie na filipiński turniej znalazł się Karol Kłos. Środkowy to weteran reprezentacji, w której występuje od lat. Zawodnik pamięta mistrzostwo świata z 2014 roku czy medal mistrzostw Europy z 2011 roku. Przez ostatnie 13 lat gracz reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów. W nowym sezonie Kłos zagra w ligowym rywalu bełchatowian.

Jego przyjście do klubu ogłosiła Asseco Resovia Rzeszów. Brązowy medalista PlusLigi z ubiegłego sezonu zbroi się na sezon, w którym po kilku latach przerwy ponownie wystąpi w Lidze Mistrzów. Kłos stworzy duet środkowych z innym reprezentantem kraju, Jakubem Kochanowskim. „Cześć, myślę, że my już się znamy” – powiedział nowy zawodnik zespołu ze stolicy województwa podkarpackiego w filmie promującym jego transfer.

Kariera siatkarska Karola Kłosa

Urodzony w Warszawie Karol Kłos przez lata juniorskie występował w stołecznych zespołach – Metrze i Legii. W latach 2008-2010 grał w AZS-ie Politechnice Warszawskiej (obecnym Projekcie Warszawa). Poźniej trafił do Bełchatowa, gdzie cieszył się z trzech złotych medali PlusLigi, trzech Pucharów i czterech Superpucharów Polski, a także z podiów Klubowych Mistrzostw Świata czy Ligi Mistrzów (srebro w 2012 roku).

Reprezentacja Polski z Kłosem w składzie zmierzy się w Pasay City ze Słowenią, Brazylią, Kanadą oraz Japonią. Turniej finałowy VNL w Gdańsku odbędzie się w dniach 19-23 lipca.

Czytaj też:

Fabian Drzyzga stanął po stronie Wilfredo Leona. Tak zripostował ekspertaCzytaj też:

Oleh Płotnycki dla „Wprost”: Zagranicznych siatkarzy w Rosji nie interesuje wojna. Nie mają z nią styczności