Polscy siatkarze ewakuowani z hotelu. Alarm w budynku

Reprezentacja Polski pań zakończyła już rywalizację w fazie zasadniczej VNL i może szykować się na finały w Stanach Zjednoczonych. Koledzy po fachu mają jeszcze do rozegrania cztery mecze w ramach ostatniego turnieju na Filipinach. Zawodnicy Nikoli Grbicia wyruszyli w drogę już w czwartek. W niedzielny poranek musieli nieoczekiwanie ewakuować się z hotelu.

Ewakuacja polskich siatkarzy

Polacy wylecieli na Filipiny wcześniej, aby oswoić się z nowym środowiskiem i przeżyć jetlag. Różnica sześciu godzin jest bardzo dotkliwa dla organizmu zawodników. W niedzielny poranek nieoczekiwanie musieli ewakuować się z hotelu. Jak poinformował oficjalny profil Polskiego Związku Piłki Siatkowej na Twitterze o 2:20 czasu polskiego na 2. piętrze budynku, w hotelowym Spa, doszło do pożaru. Włączył się alarm przeciwpożarowy, który zmusił do ewakuacji ludzi przebywających w hotelu. Szybko jednak opanowano sytuację, przez co nie musieli długo czekać na powrót do pokojów.

„O 8.20 włączono alarm przeciwpożarowy. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a służby poradziły sobie z ogniem, który pojawił się w strefie Spa na 2. piętrze naszego hotelu. Po dwóch godzinach wróciliśmy cali i zdrowi do pokojów” – możemy przeczytać na Twitterze Polska Siatkówka.

Polacy szykują się na kolejne mecze VNL

Podczas turnieju odbywającego się w Pasay City reprezentacja Polski zagra ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią. Do zmagań przystępują jako piąta ekipa w tabeli. Tuż po turnieju zawodnicy Nikoli Grbicia będą przygotowywać się do finałów w stolicy województwa pomorskiego.

Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów na Filipinach (5-9 lipca):

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Norbert Huber

Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak

