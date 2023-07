Były reprezentant Polski zawalczy w klatce! Jest oficjalne potwierdzenie

Już jakiś czas temu o federacji MMA Sławomira Peszki zrobiło się bardzo głośno. Emerytowany już piłkarz w porozumieniu z influencerką o pseudonimie Lexy Chaplin, która w przeszłości występowała już na podobnych galach, weszli na rynek freak-fightów z przysłowiowego „kopyta” i już 5 sierpnia na warszawskim Torwarze odbędzie się pierwsza gala. Zapowiadają się naprawdę wielkie emocje i dobre show, ponieważ w klatce zobaczymy wiele znanych twarzy.

Zbigniew Bartman zawalczy w MMA

Pierwszą z ogłoszonych walk na Clout MMA jest pojedynek byłego zawodowego pięściarza Andrzeja Fonfary z nazywanym „królem polskich freak-fightów” Marcinem Najmanem. Jednak prawdziwą bombę włodarze federacji zrzucili na fanów dopiero w środę po południu, ogłaszając, że jednym z uczestników federacji będzie popularny siatkarz Zbigniew Bartman.

„Mistrz Europy, reprezentant Polski, olimpijczyk, siatkarz i... podobno niezły zadymiarz! Zbigniew Bartman to nowy nabytek naszej organizacji!” – napisali przedstawicie Clout MMA na Twitterze.

Zbigniew Bartman potwierdził uczestnictwo w Clout MMA

Zbigniew Bartman gościł w studiu TVP Sport podczas meczu reprezentacji Polski ze Słowenią w ramach Ligi Narodów na Filipinach. Były reprezentant Polski w siatkówce przyznał, że jego przygoda ze sportem nie dobiegła końca i wciąż czuje się na siłach, by pokazać, na co go stać. Jednocześnie oficjalnie ogłosił, że dołączy do federacji Sławomira Peszki.

– Z zawodowym sportem się nie rozstaję, bo cały czas czuję się fizycznie na siłach, by rywalizować. Ale zmieniam dyscyplinę – dołączam do Sławka Peszki i federacji Clout MMA – mówił Zbigniew Bartman.

Jeszcze nie wiadomo, z kim zmierzy się były reprezentant Polski w siatkówce, jednak takiego komunikatu należy spodziewać się w najbliższym czasie.

