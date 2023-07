Z kim Polacy zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów? Niemal wszystko jest już jasne

Faza wstępna Ligi Narodów wyłoniła już siedmiu uczestników turnieju finałowego, który odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. Turniej finałowy Ligi Narodów 2023 zaplanowano w dniach 19-23 lipca i rozegrany zostanie w systemie pucharowym:

Ćwierćfinał 1: Drużyna z 1. miejsca vs. Drużyna z 8. miejsca

Ćwierćfinał 2: Drużyna z 2. miejsca vs. Drużyna z 7. miejsca

Ćwierćfinał 3: Drużyna z 3. miejsca vs. Drużyna z 6. miejsca

Ćwierćfinał 4: Drużyna z 4. miejsca vs. Drużyna z 5. miejsca

Polacy mieli zapewniony już awans z racji tego, że są gospodarzami, ale i tak plasują się wysoko w tabeli. Poza Biało-Czerwonymi awans zapewniły sobie reprezentacje Japonii, USA, Brazylii, Słowenii, Argentyny i Włoch. Zostało więc wolne jedno miejsce, a szansę na jego zajęcie miały aż trzy drużyny – Serbia, Francja i Holandia. Ci ostatni przegrali swoje ostatnie starcia ze Słowenią 0:3, Japonią 1:3 i Brazylią 0:3, przez co z bilansem 5:7 stracili możliwość dalszej gry.

Kto awansował do finałów Ligi Narodów 2023

Obecnie Serbia plasuje się na ósmym miejscu z bilansem 6:6 po dwunastu spotkaniach, bilansem 23:23 i 16-punktowym dorobkiem. Z kolei Francja plasuje się na 10. lokacie z 13 punktami, bilansem 5:6 wygranych i bilansem setów 20:20. Trójkolorowi mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie, przeciwko 11. w tabeli Niemcom. Spotkanie to jest zaplanowane na godz. 2:00.

W przypadku wygranej mistrzowie olimpijscy będą mieli taki sam bilans zwycięstw i porażek co Serbowie – 6:6 i tyle samo punktów (jeśli wygrają 3:0 lub 3:1) – 16. W przypadku bilansu setów będzie to (jeśli wygrają za trzy punkty) 23:20 lub 23:21, czyli dodatni, a nie wynoszący zero jak u ich rywali. Ponadto Trójkolorowi 3:1 wygrali z dziewiątą w rankingu FIVB drużyną, więc teraz wszystko mają w swoich rękach.

Z kim Polacy zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów?

Po meczu z Japonią Polska plasuje się na drugim miejscu, za siatkarzami z Krajem Kwitnącej Wiśni a przed Stanami Zjednoczonymi, które mają do rozegrania jeszcze jeden mecz z Bułgarią, który zaplanowano na godz. 5:30. W przypadku porażki z tą reprezentacją posiadający gorszy bilans Amerykanie nie wyprzedzą Biało-Czerwonych, którzy pozostaną drudzy w tabeli. Dzięki temu podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z ósmą w tabeli Słowenią, którą pokonali na inaugurację trzeciego tygodnia VNL na Filipinach.

Z kolei jeśli USA wygra w ostatnim spotkaniu wyprzedzi i Japonię i Polskę i zamelduje się na pierwszym miejscu w tabeli z 31 albo 30 punktami, zależy od rozmiarów zwycięstwa. W takim przypadku Biało-Czerwoni zmierzą się z szóstą w tabeli Brazylią. Ekipę Canarinhos również pokonaliśmy na Filipinach 3:1.

Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Nikoli Grbicia dokonali historycznego wyczynu – po raz pierwszy w historii pokonali Canarinhos aż trzy razy z rzędu. Pierwszy zwycięski mecz miał miejsce w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów (3:1), następnie podczas mistrzostw świata 3:2 i teraz w Pasay City. Wcześniej taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska – Japonia

Tabela Ligi Narodów siatkarzy

Miejsce Drużyna Rozegrane mecze Bilans meczów Bilans setów Punkty 1. Japonia 12 10:2 31:16 27 2. Polska 12 10:2 27:19 25 3. Stany Zjednoczone 11 9:2 30:7 28 4. Włochy 12 9:3 28:15 26 5. Argentyna 12 9:3 32:18 26 6. Brazylia 12 8:4 30:18 25 7. Słowenia 12 8:4 27:17 25 8. Serbia 12 6:6 23:23 16 9. Holandia 12 5:7 22:24 17 10. Francja 11 5:6 20:20 13 11. Niemcy 11 3:8 15:25 10 12. Kanada 12 3:9 15:31 9 13. Iran 11 2:9 14:28 10 14. Bułgaria 11 2:9 13:29 8 15. Kuba 11 2:9 12:31 6 16. Chiny 12 2:10 12:33 6

