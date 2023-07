Znamy rywali Polaków w ćwierćfinale Ligi Narodów. Ostatnio z nimi wygraliśmy

Polscy siatkarze z wielkim zadowoleniem zakończyli fazę zasadniczą tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wygrali wszystkie cztery spotkania – ze Słowenią, Brazylią, Kanadą oraz Japonią. Dzięki czterem wygranym podskoczyli w tabeli, co miało ogromny wpływ na dobór rywala w ćwierćfinale VNL odbywającym się podczas turnieju finałowego. Choć impreza w tym roku odbywa się w Gdańsku, a Polska jako gospodarz już przed pierwszym meczem zmagań mogła być pewna udziału, to w przeciwieństwie do ubiegłego roku musiała walczyć o wysoką pozycję. Drużyna organizująca Final Eight nie ma już automatycznie zapewnionego rozstawienia na czele.

Polska zagra z Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów 2023

Gdy Polacy skończyli mecz z Japonią, mogli być pewni drugiego lub trzeciego miejsca na koniec fazy zasadniczej. Wszystko zależne było od spotkania Stanów Zjednoczonych z Bułgarią odbywającego się podczas turnieju VNL w Anaheim. W rozgrywanym nad ranem czasu polskiego spotkaniu górą bez problemu byli gospodarze. Pokonali europejską reprezentację 3:0, zapewniając sobie pierwsze miejsce w tabeli.

To oznaczało, że druga lokata przypadła Japończykom, którzy choć mieli identyczny bilans 10 zwycięstw i 2 porażek jak zespół Johna Spearawa, to skończyli z mniejszą liczbą oczek. Polacy również mogą poszczycić się zaledwie dwoma przegranymi, lecz siatkarze Nikoli Grbicia skończyli fazę zasadniczą z jeszcze mniejszą liczbą „oczek” niż Amerykanie i Japończycy. Wynika to m.in. z faktu, że dosyć często wygrywali mecze po tie-breakach.

Trzecie pozycja Polaków oznacza, że w ćwierćfinale trafią na szóstą ekipę w tabeli. Na tym miejscu pierwszą rundę zmagań skończyli Brazylijczycy. Polacy mierzyli się z nimi kilka dni temu w Pasay City. Poza jednym setem Biało-Czerwoni nie dali szans Canarinhos, pewnie triumfując 3:1.

Ćwierćfinałowe pary VNL 2023

W innych meczach ćwierćfinałów VNL liderzy, Amerykanie, zmierzą się z Francuzami, którzy rzutem na taśmę zapewnili sobie ósme miejsce w tabeli. Japonia, rewelacja pierwszej części Ligi Narodów, zagra ze Słowenią. Argentyńczycy, którzy przystąpią do finałowych zmagań jako czwarty zespół, zmierzą się z sąsiadami w tabeli, Włochami. Turniej w Gdańsku odbędzie się w dniach 19-23 lipca.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów 2023 mężczyzn:

Stany Zjednoczone (1) – Francja (8)

Japonia (2) – Słowenia (7)

Polska (3) – Brazylia (6)

Argentyna (4) – Włochy (5)

Czytaj też:

Wielki talent zmienia klub. Zrobił sobie świetny prezent na urodzinyCzytaj też:

Polska otrzymała dodatkowe miejsce w Pucharze CEV. Znamy przyczyny