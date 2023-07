Zaskakujący ruch ZAKSY. Zdobywcy Ligi Mistrzów sięgnęli po nieznanego gracza

Trzeba przyznać, że Grupa Azoty ZAKSA w ostatnich okienkach transferowych potrafi zaskakiwać. Przed sezonem 2022/23 do Kędzierzyna-Koźla został sprowadzony Bułgar Denis Karyagin. Przyjmujący miał być następcą Kamila Semeniuka, a okazał się wielkim niewypałem. ZAKSA postanowiła zatem sięgnąć w styczniu po Bartosza Bednorza.

Daniel Chitigoi nowym siatkarzem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Co wiemy o nowym siatkarzy wicemistrzów Polski? ZAKSA ściągnęła do siebie prawdziwy diament z Rumunii. Dotychczas Chitigoi był graczem ligi w swoim kraju, broniąc barw Olimpii Titanii Bukareszt oraz Rapidu Bukareszt. Przyjazd do Polski będzie pierwszym zagranicznym śladem na zawodowej ścieżce reprezentanta Rumunii.

– Szansę gry w Lidze Mistrzów mają najlepsze drużyny na świecie, a fakt, że Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to triumfator trzech ostatnich edycji wiele mówi i pokazuje siłę tego zespołu na arenie międzynarodowej. Możliwość bycia częścią takiego zespołu daje motywację, oczywiście jest też presja, ale to ten rodzaj, który mobilizuje do pracy, sprawia, że chcesz się rozwijać i dawać z siebie coraz więcej. Myślę, że kiedy mówimy o rywalizacji na tym najwyższym poziomie, presja jest jej nieodłączną częścią, trzeba się do niej jak najszybciej przyzwyczaić, aby dawać z siebie to, co najlepsze dla drużyny – czytamy słowa nowego gracza ZAKSY po podpisaniu umowy.

Dodajmy, że Chitigoi ma 203 cm wzrostu, jest praworęczny i imponuje świetną skocznością (źródła podają nawet 371 cm zasięgu w ataku).

ZAKSA ze skompletowanym składem wśród przyjmujących

Kto poza rumuńskim siatkarzem będzie dbał o solidne przyjęcie w Kędzierzynie-Koźlu? W porównaniu z poprzednim sezonem ZAKSA postawiła na stabilizację. W klubie pozostał polski tercet: Aleksander Śliwka, wspomniany Bednorz oraz doświadczony Wojciech Żaliński.

Można się zatem spodziewać, że wicemistrzowie Polski ponownie zaliczą solidny sezon, nie tylko na krajowym podwórku. Choć konkurencja m.in. w PlusLidze nie śpi.

