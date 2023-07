Nie żyje zasłużony polski działacz siatkarski. Był związany z rozgrywkami najwyższego szczebla

Polskie siatkarki właśnie wróciły do kraju po niesamowitym występie w Lidze Narodów 2023. Zawodniczki Stefano Lavariniego pokonując Stany Zjednoczone 3:2, zdobyły brązowy medal, pierwszy na imprezie rangi światowej od 55 lat. Dodając do tego nadchodzące męskie finały VNL, biało-czerwona siatkówka ma wiele powodów do zadowolenia.

Nie żyje zasłużony działacz polskiej siatkówki

O podium w najbliższych dniach powalczą przed własną publicznością siatkarze Nikoli Grbicia. W ubiegłym roku zdobyli trzecie miejsce, więc nie ma przeciwskazań by nie liczyć przynajmniej powtórkę z rozrywki. W międzyczasie do kibiców polskiego volleya dotarła smutna informacja.

Polska Liga Siatkówki oraz Polski Związek Piłki Siatkowej poinformowały o śmierci Marka Ziemiańskiego. Zasłużony działacz zmarł w wieku 83 lat. Ziemiański przez lata pełnił funkcję sędziego klasy państwowej, rozstrzygając mecze na najwyższym szczeblu ligowym. Pełnił również rolę komisarza na meczach sankcjonowanych przez Polską Ligę Siatkówki. Oprócz pracy arbitra był także związany z Mazowiecko-Warszawskim Związkiem Piłki Siatkowej, a jeszcze wcześniej przewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny wojewódzkiego związku.

Marek Ziemiański był związany z warszawskimi zespołami

Ziemiański nie był zaangażowany wyłącznie w prace w związkach. Troszczył się także o stołeczne drużyny siatkarskie. Przez lata był związany w różnych formach z dwoma warszawskimi zespołami – MKS-em Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Wolą Warszawa oraz RKS-em Orzeł. Również w Warszawie zmarły w wieku 83 lat mężczyzna zostanie pochowany.

Zarówno Polski Związek Piłki Siatkowej, jak i Polska Liga Siatkówki przekazały najbliższym byłego sędziego wyrazy najgłębszego współczucia.

