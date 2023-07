Polska z porywającym zwycięstwem. Brazylia pewnie pokonana

21:37 Polacy zmierzą się w sobotę z Japończykami.



Dziękujemy za śledzenie naszej relacji i już teraz zapraszamy na następne. 25:21. Błąd serwisowy Otavio



Polacy wygrywają mecz 3:0 i awansują do półfinału. 24:21. Atak Lucarellego po bloku. 24:19. Kiwka Leona.



Pięć piłek meczowych dla Polski. 23:19. Serwis Kaczmarka w siatkę 23:18. Dotknięcie siatki przez Otavio. 22:18. Atak Leona. 21:18. Punkt dla Brazylii. 21:17. As serwisowy Bieńka. 20:17. Szybki atak Bieńka. 19:17 dla Polski. Punkt dla Canarinhos. 19:16. Atak palcami Śliwki. 18:16. Skuteczna akcja Brazylijczyków. Druga przerwa dla Brazylijczyków. 18:15. Ponowny skuteczny atak Śliwki. 17:15 dla Polski. Skuteczny atak Śliwki. 16:15. Skuteczny atak Lucarellego w róg boiska. 16:14 dla Polski. Błąd Flavio w serwisie. 15:14. Blok Saatkampa. 15:13 dla Polski. Zepsuty serwis Leona. 15:12. Blok Kochanowskiego. 14:12. Autowy atak Lucarellego. 13:12 dla Polski. As serwisowy Leona. 12:12. Zepsuty serwis Leala. 12:11. Atak Leala po polskim bloku. 11:11. Atak po krótkiej Kochanowskiego. 11:10. Dotknięcie siatki przez Kurka. Przerwa na żądanie Dal Zotto. 10:10. Leon kończy przechodzącą piłkę. 10:9. Błąd serwisowy Saatkampa. Przerwa na żądanie Grbicia. 10:8 dla Brazylii. Zablokowany Leon. 9:8. Atak Alana po głowie Leona. 8:8. As serwisowy Śliwki po siatce. 8:7. Kolejny skuteczny atak Śliwki. 8:6 dla Brazylii. As Lucarellego. 7:6. Atak Alana po palcach. Statystyki II seta.



twitter.com 6:6. Techniczny atak Śliwki. 6:5 dla Brazylii. Skuteczny atak Lucarellego. 5:5. Błąd serwisowy Otavio. 5:4 dla Brazylii. Atak Alana. 4:4. Zepsuty serwis Leala. 4:3 dla Brazylii. Błąd serwisowy Kurka. 3:3. Autowy atak Alana. 3:2 dla Brazylii. Kontra w wykonaniu Leala. 2:2. Wbija piłkę w parkiet Flavio. 2:1. As serwisowy Bieńka. 1:1. Skuteczna akcja Polaków. 1:0 dla Brazylii. Punkt Lucasa. 21:09 Początek III seta. Serwuje Śliwka. 25:21. Autowy atak Honorato.



Koniec II seta. Polska prowadzi 2:0. 24:21. Alan kończy długą akcję. 24:20. Potrójny blok Polaków. 23:20. Autowy serwis Saatkampa. 22:20. Autowy atak Leona. Czas dla Dal Zotto. 20:18 dla Polski. Skuteczny atak Śliwki. 19:18 dla Polski. Bieniek kończy przechodzącą piłkę. 18:18. Zepsuty serwis Alana. 18:17. Atak po ciasnym skosie Honorato. 17:17. Skuteczny atak Kaczmarka. 17:16 dla Brazylii. Alan po palcach Kochanowskiego. 16:16. Flavio kończy trudną piłkę od Fernando. 16:15. Atak Kochanowskiego ze środka. 15:15. Alan po palcach Polaków. 15:14 dla Polski. Błąd serwisowy Kaczmarka. 15:13. Kaczmarek technicznym zagraniem wcisnął piłkę w boisko rywala. 14:13. Janusz nie obronił dobrze ataku Alana. 14:12. As serwisowy Bieńka. 13:12 dla Polski. Leon kończy na pojedynczym bloku. Statystyki I seta.



twitter.com Nikola Grbić prosi o czas. 12:12. As serwisowy Saatkampa na Śliwce. 12:11 dla Polski. Alan kończy trudną piłkę, która została wciśnięta między blok Biało-Czerwonych a siatkę. 12:10. Flavio kończy przechodzącą piłkę. 12:9. Lucarelli kończy przechodzącą piłkę. 12:8. Blok Saatkampa na Leonie. 12:7. Zablokowany Saatkamp przez Kaczmarka. 11:7. Blok-aut Polaków. 11:6. Przejście linii 3. metra przez Lucarellego. 10:6. Skuteczny atak Polaków. 9:6. Atak Lucarellego. 9:5. As serwisowy Kochanowskiego. 8:5. Kiwka Aleksandra Śliwki. 7:5. Powtórka z rozrywki. Kurek znów zablokowany przez Honorato. 7:4. Zablokowany Kurek przez Honorato. 7:3 dla Polski. Zepsuty serwis Leona. 7:2. Atak Kurka po palcach Honorato. 6:2 dla Polski. As serwisowy Leona. 5:2 dla Polski. Atak Śliwki.



Dal Zotto prosi o czas. 4:2. Wysoki i mocny atak Leona. 3:2. Atak Kurka po antence. 3:1 dla Polski. Alan zablokowany przez Janusza. 2:1. Skuteczny atak Polaków. 1:1. Lucarelli wyrównuje. Początek II seta. 1:0 dla Polski. Żółta kartka dla Dal Zotto. 20:33 Sporo kontrowersji po ostatniej akcji meczu. Bruno Rezende i Renan Dal Zotto mocno protestowali przeciwko decyzji sędziego. Nic to nie zmieniło. To Polacy póki co prowadzą w meczu 1/4 finału VNL. 26:24. Długi challenge pokazał, że po ataku Alana, to Brazylijczyk, a nie Śliwka dotknął ostatni piłki.



Koniec I seta. Polska prowadzi 1:0. 25:24. Będzie piłka setowa dla Polaków. 24:24. Zepsuty serwis Lucarellego. 24:23. Atak Lucarellego po rękach Leona. 23:23. Skuteczny atak Kochanowskiego. 23:22. Punkt dla Brazylii. 22:22. Zablokowany Lucarelli przez Kurka. 22:21. Błąd serwisowy Otavio. 22:20. Skuteczny atak Lucarellego. 21:20 dla Brazylii. Długą akcję kończy Bednorz. Przerwa na żądanie Nikoli Grbicia. 21:19. Autowy atak Bartosza Kurka. 20:19 dla Brazylii. Blok-aut Śliwki. 19:19. Śliwka kończy akcję. Wcześniej przepychanka Janusza ze środkowym. 19:18 dla Brazylii. As serwisowy Alana na Zatorskim. 18:18. Błąd serwisowy Kochanowskiego. 18:17 dla Polski. Skuteczny Kurek kończy atak. 17:17. Kontra Brazylijczyków, kończy Alan. 17:16. Błąd serwisowy Leona. 17:15. Honorato uderzył piłkę w aut. 16:15 dla Polski. Kontra Polaków, kończył Kurek. 15:15. Piekielnie mocny atak Kurka. Libero Brazylijczyków był bezradny. 15:14. As serwisowy Lucarellego. 14:14. Zepsuty serwis Kurka. 14:13 dla Polski. Blok Leona na Lucarellim. 13:13. Dotknięcie siatki przez Brazylijczyków. 13:12 dla Brazylii. Zepsuty serwis Bieńka. 12:12. As serwisowy Bieńka po taśmie. 12:11 dla Brazylii. Atak Bieńka po krótkiej. 12:10 dla Brazylii. As serwisowy Saatkampa na Śliwce. 11:10. Atak Lucarellego po palcach Polaków. 10:10. As serwisowy Śliwki (po siatce). 10:9 dla Brazylii. Długa wymiana i blok-out po ataku Śliwki. 10:8. Zablokowany Śliwka. 9:8 dla Brazylii. Blok-aut Polaków po ataku Honorato. 8:8. Zepsuty serwis Alana. 8:7. Autowy atak Wilfredo Leona. Challenge nie przyniósł zmiany decyzji. 7:7. Mocny atak Saatkampa. 7:6 dla Polski. Po ataku Polaków piłka odbiła się od Brazylijczyka i uderzyła w siatkę. 6:6. Autowy atak Śliwki. 6:5 dla Polski. Siatka nie pomogła siatkarzom po ataku Polaków. 6:4. Słabe zagranie rozgrywającego Brazylii. Flavio zablokowany przez Kochanowskiego. 5:4 dla Polski. Brazylijczycy nie podbili piłki po ataku Śliwki. 4:4. Honorato zablokowany przez Leona. 4:3 dla Brazylii. Autowy serwis Kurka. 3:3. Leon kończy przechodzącą piłkę po serwisie Kurka. 3:2. Potężny atak Kurka. Piłka po bloku poleciała w aut. 3:1 dla Brazylii. Flavio ze środka. 2:1. Autowy serwis Saatkampa. 2:0 dla Brazylii. Lucarelli złapał na bloku Kurka. 20:01 Początek meczu. 1:0 dla Brazylii po punkcie Alana. 19:57 Czas na hymny obu państw. Skład reprezentacji Brazylii: Rezende, Honorato, Saatkamp, Lucarelli, Alan, Flavio, Thales 19:50 Poznaliśmy wyjściowy skład Biało-Czerwonych.



twitter.com 18:55 Dzień dobry! Witamy w relacji live z meczu 1/4 finału Ligi Narodów. Polacy powalczą o awans z kadrą Brazylii.

Ostatnie dni stały pod znakiem końca rywalizacji siatkarek Stefano Lavariniego i uroczystym powitaniu ich w Polsce. Zawodniczki wywalczyły pierwszy medal w historii żeńskich startów Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. Co więcej, był to także pierwszy krążek imprezy rangi światowej od 55 lat. Reprezentantki poniekąd postawiły wysoką poprzeczkę siatkarzom, którzy jednak dobrze znają smak medalu VNL.

Canarinhos na drodze Biało-Czerwonych

Polacy mieli z góry zapewniony udział w rozgrywanym w Gdańsku turnieju finałowym Ligi Narodów 2023. Nie oznaczało to, że mogli przejść obojętnie wobec fazy zasadniczej. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, gospodarz Final Eight nie miał automatycznie zapewnionego rozstawienia z pierwszego miejsca. Dla siatkarzy Nikoli Grbicia ważne było zajęcie wysokiej pozycji, by uniknąć w ćwierćfinale teoretycznie trudniejszego przeciwnika. Dodatkowo cały czas toczy się gra w rankingu FIVB, choć Polacy wydają się pewni swojej pozycji.

Wyniki meczów fazy zasadniczej sprawiły, że już w ćwierćfinale na Polaków czekają Brazylijczycy. Zawodnicy Renana dal Zotto nie spisywali się rewelacyjnie. Triumfatorzy VNL 2021 zajęli szóste miejsce, wygrywając osiem z dwunastu spotkań. Oba zespoły miały okazję mierzyć się w fazie zasadniczej. Górą byli Biało-Czerwoni, którzy pewnie pokonali Canarinhos 3:1. Najskuteczniejszym zawodnikiem brązowych medalistów mistrzostw świata z ubiegłego roku jest Ricardo Lucarelii (175 punktów).

Polacy podchodzą do turnieju tylko z trzema środkowymi. Decyzją Nikoli Grbicia w składzie na finały VNL nie znalazł się Karol Kłos. Zamiast tego Serb wolał mieć pięciu przyjmujących w tym Kamila Semeniuka, który w ostatnich tygodniach nie prezentował formy, do której przyzwyczaił wszystkich w poprzednim sezonie reprezentacyjnym.

Walka o półfinał VNL 2023

Mecz Polska – Brazylia odbył się w czwartek, 20 lipca, o godzinie 20:00. Wygrany starcia w półfinale zmierzy się z Japonią.

