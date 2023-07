Polska w finale Ligi Narodów. Wspaniałe odrodzenie Biało-Czerwonych

18:55 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Już teraz zapraszamy na kolejne.



Polacy zagrają w finale Ligi Narodów.



Koniec meczu. Polska - Japonia 3:1 24:21. Ishikawa przedłuża szanse Japończyków. 24:20. Huber ze środka. 23:20. Zepsuty serwis Leona. 23:19. Pogubił się Nishiyama. 22:19. Leon ponownie po palcach rywali. 21:19 dla Polski. Takahashi z drugiej linii zdobywa punkt. 21:18. Wilfredo Leon kończy po rękach Japończyków. 20:18. Nishiyama po prostej. 20:17. Łukasz Kaczmarek po prostej kończy akcję. 19:17 dla Polski. Zablokowany Bieniek. 19:16. Rzucona piłka Kaczmarka. Drugi czas dla Japonii. 19:15. Atak z przechodzącej piłki Wilfredo Leona. 18:15. As serwisowy Śliwki. 17:15 dla Polski. Leon po palcach Onodery ze środka. 16:15. Ishikawa po taśmie kończy piłkę. 16:14. Zepsuty serwis Ishikawy. 15:14. As serwisowy Ishikawy. 15:13. Autowy atak Aleksandra Śliwki. 15:12. Miyaura zahaczył o Śliwkę. 15:11. Huber ze środka. 14:11. Zablokowany Kaczmarek przez Kentaro. 14:10. Zepsuty serwis Japończyków. 13:10. Zepsuty serwis Kaczmarka. 13:9. Kaczmarek na kontrze podwyższa prowadzenie Biało-Czerwonych. 12:9. Wbija "gwoździa" Leon. 11:9. Miyaura wprost w Bieńka. 11:8. Leon mocno atakuje w linię boiska. 10:8 dla Polski. Onodera kończy złą serię Japończyków. 10:7. Bieniek blokuje kiwkę Miyaury. 9:7. Kaczmarek z mocnego skosu nie dał szans rywalom. Przerwa dla trenera Japończyków. 8:7 dla Polski. Trudny atak Leona z ostrego skosu. 7:7. Kaczmarek blokuje Takahashiego. 7:6. Kentaro serwuje w aut. 7:5 dla Japonii. Miyaura kończy na pojedynczym bloku. 6:5 dla Japonii. Śliwka z ostrego skosu 6:4 dla Japonii. Wcisnął piłkę za siatkę Ishikawa. 5:4. Miyaura kończy po bloku Bieńka. 4:4. Śliwka kończy po długiej wymianie. 4:3 dla Japonii. Dotknięcie siatki Polaków. 3:3. Leon atakuje w koniec boiska. 3:2. Miyaura zmienił kierunek ataku. 2:2. Wilfredo Leon kończy z lewej. 2:1 dla Japonii. As serwisowy Takahashiego na Śliwce. 1:1. Miyaura kończy po bloku Leona. 1:0. Bieniek ze środka rozpoczyna seta. 18:28 Początek IV seta 18:25 25:17. Atak Hubera kończy partię.



Koniec III seta. Polska prowadzi 2:1. 24:17. Psuje serwis Kaczmarek. 24:16. Zepsuty serwis Takahashiego. 23:16. Kończy Takahashi. 23:15 dla Polski. Kończy Kamil Semeniuk między środkowym. 22:15. Sprytny atak ze środka Japończyków. 22:14. Śliwka po palcach Japończyków. 21:14. Kończy po bloku Bieńka Takahashi. 21:13. Ishikawa nie obronił piłki. 20:13. As serwisowy Ishikawy po taśmie. 20:12. As serwisowy Ishikawy. 20:11 dla Polski. Ishikawa zmieścił piłkę miedzy blok Polski a siatkę. 20:10. Błąd rozgrywającego Japonii. Druga przerwa dla Japonii. 19:10. Nishiyama uderzył piłkę w aut. 18:10. Zepsuty serwis Nishiyamy. 17:10. Nishiyama kończy po palcach Śliwki. 17:9. Kaczmarek kończy akcję pomiędzy rękoma środkowych. 16:9. Ishikawa kończy po bloku. 16:8 dla Polski. Psuje serwis Takahashi. 15:8. Kończy Nishiyama po prostej. 15:7. Zepsuty serwis Miyaury. 14:7. Zepsuty serwis Śliwki. 14:6. Kończy ze środka Bieniek. 13:6. Miyaura kończy z prawej. 13:5. Kiwką zdobywa punkt Kaczmarek. 12:5. Blok Kaczmarka. 11:5. Psuje serwis Ishikawa. 10:5. Ishikawa kończy kiwką. 10:4 dla Polski. Huber kończy ze środka. 9:4. Blok-aut po ataku Miyaury. 9:3. Atak z pierwszej piłki Hubera. 8:3 dla Polski. Psuje serwis Kaczmarek. 8:2. Kończy Leon. 7:2. Kończy po prostej Kaczmarek. Przerwa dla trenera Japonii. 6:2. Ishikawa trafia w aut. 5:2. Autowy atak Miayury. 4:2. Blok-aut Kaczmarka. 4:1 dla Polski. As serwisowy Bieńka. 3:1. Leon kończy po bloku. 2:1. Skuteczny atak Kaczmarka. 1:1. Zwolniona piłka przez Takahashiego spadła za blok Polaków. 1:0. Blokuje Bieniek Miyaurę. 18:02 Początek III seta. Serwuje Śliwka. 17:57 28:26. Kaczmarek z przechodzącej kończy seta.



Koniec II seta. Remis 1:1 Druga przerwa dla Blaina 27:26. Miyaura zablokowany. 26:26. Leon wyrównuje wynik seta. 26:25 dla Japonii. Dotknięcie siatki Polaków. 25:25. Kończy po długiej akcji Takahashi. 25:24. Kończy Śliwka po bloku. 24:24. Kończy piłkę z drugiej linii Ishikawa. 24:23. Nie zdążył Yamamoto do piłki po ataku Śliwki. 23:23. Psuje serwis Huber. 23:22 dla Polski. Kończy Kaczmarek po bloku. 22:22. Psuje serwis Leon. 22:21 dla Polski. Nishiyama psuje serwis. 21:21. As serwisowy Nishiyamy. 21:20. Ondera kończy z ostrej piłki. 21:19. Kończy Kaczmarek nad niedokładnym blokiem Japończyków. 20:19. Zepsuty serwis Bieńka. 20:18. Zablokowany Takahashiego. 19:18 dla Polski. Kończy piłkę nad Sekitą Leon. Przerwa na życzenie Grbicia. 18:18. Zatrzymany blokiem Leon. 18:17. Onodera kończy z pierwszego tempa. 18:16. Atak Śliwki po bloku. 17:16. Onodera kończy po długiej akcji. 17:15. Yamauchi kończy ze środka. 17:14. Atak z drugiej linii Leona. 16:14 dla Polski. Szczęśliwa kiwka Śliwki. 15:14. Miyaura kończy po bloku. 15:13. Ishikawa serwuje asa. 15:12. Kończy Ishikawa. 15:11. Autowy atak Ishikawy. 14:11. Zepsuty serwis Leona. 14:10. Atak Kaczmarka z drugiej linii. 13:10. Atak Takahashiego po bloku. 13:9 dla Polski. Leon ponownie kończy piłkę z trudnej pozycji. 12:9. Ran Takahashi kończy po bloku Kochanowskiego. 12:8. Fantastyczny atak po świetnej obronie Zatorskiego. 11:8. Zepsuty serwis Śliwki. 11:7. Kończy Bieniek. 10:7. Autowy atak Bieńka. 10:6. Kończy Yamauchi. 10:6. Autowy atak Miyaury. Przerwa dla trenera Blaina. 9:5. Łukasz Kaczmarek na kontrze. 8:5. Kończy Śliwka technicznym atakiem. 7:5. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 7:4. Bieniek kończy przechodzącą piłkę. 6:4. Potężny atak Leona. 5:4. Zepsuł serwis Leon. 5:3. Onodera psuje serwis. 4:3. Autowy atak Leona. 4:2 dla Polski. Psuje serwis Takahashi. 3:2. Zepsuty serwis Bieńka. 3:1. Atak Kochanowskiego ze środka. 2:1. As serwisowy Bieńka. 1:1. Leon pewnie kończy. 1:0 dla Japonii. Takahashi kończy na kontrze. 17:27 Początek II seta. Serwuje Miyaura. 17:23 25:19. Miyaura po bloku Polaków.



Koniec I seta. Japonia prowadzi 1:0 24:19. Kończy Miyaura. 23:19. Leon kończy po głowie Kentary. 23:18. Takahashi kończy akcję. 22:18. Kaczmarek blokuje Takahashiego. 22:17. Miyaura psuje serwis. 22:16. Takahashi sprytnie okiwał polskich siatkarzy. 21:16. Yamauchi uderza w siatkę. Wchodzi Łomacz za Janusza. 21:15. Ishikawa z drugiej linii. 20:15. Ishikawa kończy szybką akcję. 19:15. Zepsuty serwis Ishikawy. 19:14. Atak po bloku w wykonaniu Ishikawy. 18:14. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 17:14. Atak po bloku Śliwki. 17:13. Kończy po bloku Kaczmarek. 17:12. Atak Ishikawy z dużego wyskoku 16:12. Autowy atak Takahashiego. 16:11. Mocny atak Wilfredo Leona. 16:10. Zepsuty serwis Kaczmarka. 15:10. Skuteczny atak Leona. Wchodzi Leon za Bednorza. 15:9. Zablokowany Kaczmarek. 14:9. As serwisowy Takahashiego. Druga przerwa na życzenie Grbicia. 13:9. Mocny atak Ishikawy. 12:9 dla Japonii. Miayura kończy atak po kontrze. Przerwa na żądanie Nikoli Grbicia. 11:9. As serwisowy Takahashiego. 10:9. Błąd dotknięcia siatki Polaków. 9:9. Bednorz kończy akcję atakiem nad blokiem. 9:8 dla Japonii. Dotknięcie siatki Polaków. 8:8. Szybki atak Onodery. 8:7. Skuteczny atak Śliwki. 7:7. Takahashi lekko pchnął piłkę. 7:6 dla Polski. Zepsuty serwis Ishikawy. 6:6. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 6:5 dla Polski. Blok Kochanowskiego na Miyaurze. 5:5. Mocny atak z drugiej linii Kento Miyaury. 5:4 dla Polski. Zepsuty serwis Onodery. 4:4. Szybka akcja i finisz Onodery. 4:3. Kaczmarek po palcach rywali. 3:3. Bednorz wykorzystuje piłkę z lewej strony. 3:2 dla Japonii. Skuteczny atak Miyaury. 2:2. Potężny serwis Mateusza Bieńka. 2:1. Łukasz Kaczmarek lekkim trąceniem kiwa Japończyków. 2:0 dla Japonii. Szybki atak Onodery. 1:0 dla Japonii. Autowy atak Bednorza po długiej wymianie. 17:01 Zaczynamy spotkanie. Serwuje Aleksander Śliwka. Wyjściowy skład reprezentacji Japonii: Sekita, Miyaura, Yamauchi, Onodera, Takahashi, Ishikawa, Yamamoto. Wyjściowy skład reprezentacji Polski: Janusz, Kaczmarek, Bieniek, Kochanowski, Bednorz, Śliwka, Zatorski. 16:50 Dzień dobry. Witamy z relacji na żywo z meczu Polska - Japonia o awans do finału Ligi Narodów 2023.

Polska siatkówka w ostatnich tygodniach nie przestaje emocjonować fanów sportu nad Wisłą. Po rewelacyjnej grze siatkarek Stefano Lavariniego zakończonej brązem w Arlington, o medal walczą teraz zawodnicy Nikoli Grbicia. Pierwszą przeszkodę w Gdańsku już pokonali. W czwartek pewnie uporali się z Brazylijczykami. Brązowi medaliści mistrzostw świata z ubiegłego roku ulegli Polsce 0:3.

Polacy powalczą z Japonią

Rywalem Polaków w półfinale będą Japończycy. Dla reprezentacji azjatyckiego kraju awans do najlepszej czwórki to największe osiągnięcie w historii startów w VNL. Drużyna prowadzona przez Philippe’a Blaina wygrała pierwszych dziesięć spotkań fazy zasadniczej, przez co długo nie oddawała pozycji lidera. Ostatecznie spadła na drugie miejsce (wyprzedzili ich Amerykanie), gdyż przegrała z Włochami 1:3 i Polską 0:3.

Polska w nie ma problemów ze zwyciężaniem nad Japończykami w meczach o stawkę. Ostatni raz zespół z Azji pokonał Biało-Czerwonych (pomijając sparingi) 18 listopada 2009 roku (mecz Grand Champions Cup). Nie oznacza to, że rywali należy lekceważyć. Głównym motorem napędowym drużyny Blaina jest Yuki Ishikawa. Grający na co dzień we włoskim Allianzu Mediolan zawodnik jest najskuteczniejszym oraz jednym z najlepiej przyjmujących graczy całego cyklu.

W zespole polskim możemy liczyć na bogactwo w ofensywie. W meczu przeciwko kadrze Brazylii fenomenalnie spisywał się Aleksander Śliwka. Gdy Bartosz Kurek musiał zejść z boiska, to dobrze umiał go zastąpić Łukasz Kaczmarek. Dodając do tego fenomenalną formę Jakuba Kochanowskiego, możemy zakładać, że bez kataklizmu Polacy mają szansę na podtrzymanie zwycięskiej serii nad Japończykami.

Walka o medale Ligi Narodów 2023

Mecz Polska – Japonia otwiera sobotnie półfinały Ligi Narodów w Gdańsku. Tuż po starciu drugiej i trzeciej ekipy fazy zasadniczej VNL dojdzie do pojedynku Amerykanów z Włochami.

