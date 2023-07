Gwiazda siatkówki ucieknie z Rosji? Zaskakujące doniesienia mediów

Matthew Anderson i Micah Christenson to dwie najjaśniejsze gwiazdy reprezentacji USA, która zmierza po medal Ligi Narodów 2023. Obaj zawodnicy spędzili miniony sezon w Rosji, za co spadła na nich lawina krytyki. Teraz jeden z nich być może zerwie kontrakt z klubem.

Gwiazda siatkówki ucieknie z Rosji?

Matthew Anderson, bo o nim mowa ma wciąż ważny kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg. Przypomnijmy, w ostatnim czasie Amerykanin zerwał kontrakt z chińskim Shanghai i przeniósł się do Rosji, gdzie grał w latach 2012-2019. Teraz zawodnik może powtórzyć to, co zrobił ostatnim razem.

Grecki portal Athlos poinformował ostatnio, że Amerykanin w przyszłym sezonie przeniesie się do tureckiego Ziraat Bankkart Ankara, z którym miał osiągnąć ustne porozumienie. Turcy mają być gotowi dać zawodnikowi imponujący kontrakt. Z kolei umowa Andersona z Zenitem obowiązuje również na sezon 2023/24, co jest równoznaczne z jej rozwiązaniem, jeśli będzie chciał odejść.

Agent zawodnika komentuje doniesienia

Te doniesienia skomentował agent Matthew Andersona w Rosji – Dmitry Rezvanov. Przedstawiciel amerykańskiego siatkarza wyznał, że nie ma na ten temat żadnych informacji.

„W Europie sprawami Matta zajmuje się mój partner, a on nie poinformował mnie o żadnych innych ofertach dla zawodnika. Jak na razie są to plotki i spekulacje. Nie prowadziliśmy również żadnych rozmów z Zenitem. Zawodnik jest oczekiwany w zespole. Ma jeszcze rok kontraktu z Zenitem, który planował wypełnić. Jeśli będzie chciał zerwać kontrakt, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 950 tysięcy dolarów. To bardzo poważna suma” – powiedział Rezvanov w wywiadzie dla BO Sport.

36-letni atakujący dołączył do Zenitu Sankt Petersburg w zeszłym roku i został najlepszym punktujący, drużyny w sezonie 2022/23. Amerykanin zdobył łącznie 434 pkt w 31 meczach.

