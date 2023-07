Drogocenne zwycięstwo Polaków nad Brazylią. Takiej nagrody nie mieli od lat

Reprezentacja Polski podeszła do meczu z Brazylią z wielką motywacją. Po pierwsze turniej finałowy Ligi Narodów odbywa się w Gdańsku, więc na trybunach hali w Gdańsku mogli liczyć na gorący doping rodaków. Dodatkowo kadra pań podniosła poprzeczkę, przywożąc z Arlington brązowy medal. Mecz ze zwycięzcami VNL z 2021 roku był jednak pokazem siły kadry Nikoli Grbicia. Pewnie wygrali 3:0, awansując do półfinału zmagań.

Duża nagroda dla Polaków po zwycięstwie nad Brazylią

Mecz z Brazylią miał dla Polski ważne znaczenie w kontekście rankingu FIVB. Choć najczęściej dyskusja odnośnie punktów do klasyfikacji dotyczy zmagań pań, to jednak i u panów mamy do czynienia z przetasowaniami i różnymi bonifikatami za zwycięstwa. Na początku obecnego VNL wiele mówiło się o skromnych bonusach za triumfy. Biało-Czerwoni za zwycięstwa z kadrami Bułgarii, Iranu, Holandii czy Niemiec otrzymywali zaledwie 0,01 punktów. Z kolei porażka z Serbią 0:3 kosztowała Polskę (lidera rankingu) aż 17,01 pkt.

Większość zwycięstw Biało-Czerwonych jest oszczędnie punktowanych. Wynika to z wysokiej pozycji zespołu w rankingu oraz potencjalnej siły rywali. W przypadku kadr pokroju Polski zdobyć kolejne „oczka” jest bardzo trudno, za to niezwykle łatwo je stracić. W obecnej sytuacji zwycięstwo nad Brazylią wydaje się dodatkowo cenniejsze. Po czwartkowym triumfie do rankingu wicemistrzów świata należy dopisać 8,01 pkt. Tak wielkiej bonifikaty Polacy nie otrzymali od dwóch lat (biorąc pod uwagę kilkadziesiąt ostatnich meczów). Ostatni raz na podobny „zarobek” Biało-Czerwoni mogli liczyć rok temu, gdy pokonali Włochów w meczu o brąz VNL 2022 (7,94 pkt).

Polacy powalczą o finał Ligi Narodów

W meczu o finał Ligi Narodów 2023 Polska zmierzy się z rewelacją sezonu, Japonią. Mecz odbędzie się w sobotę, 22 lipca, o godzinie 17.

Czytaj też:

Jastrzębski Węgiel długo nie płakał po stracie gwiazdy. Klub szybko znalazł zastępstwoCzytaj też:

Problemy ze zdrowiem polskich siatkarzy. Mateusz Bieniek zdradził, jak się czuje