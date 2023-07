Polska zagra z Japonią o finał Ligi Narodów. Kiedy mecz i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Polscy siatkarze w kapitalnym stylu awansowali do półfinału Ligi Narodów 2023. Podopieczni Nikoli Grbicia rozbili Brazylię 3:0 po kapitalnym widowisku, choć przebieg tego spotkania nie był tak jednostronny, jak wskazuje wynik.

Liga Narodów: Polska – Japonia. Kiedy mecz? Gdzie będzie transmisja?

Do półfinałów awansowały także Stany Zjednoczone, pokonując Francję 3:2, Włochy, po triumfie 3:0 z Argentyną oraz Japonia, eliminując Słowenię. Polscy siatkarze zagrają o finał z rewelacją tego turnieju – Japończykami, który zajęli drugie miejsce po fazie zasadniczej Ligi Narodów, notując 10 zwycięstw i dwie porażki (jedna z Polską 3:0 – 25:17, 25:19, 25:18).

Mecz Polska – Japonia zostanie rozegrany w sobotę 22 lipca 2023 roku o godzinie 17:00 w gdańskiej Ergo Arenie. Transmisję na żywo ze spotkania będzie można oglądać w TV na antenie sportowych kanałów Polsatu oraz w Telewizji Polskiej. Ponadto stream z tego starcia będzie można oglądać online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go czy strona sport.tvp.pl lub aplikacja mobilna.

W drugim półfinale Włosi zmierzą się z Amerykanami. Początek tego spotkania o godz. 20:00 i transmisja z niego będzie dostępna wyłącznie w Polsacie.

Biało-Czerwoni ocenili starcie z Brazylią

Biało-Czerwoni zostawili wczoraj bardzo dużo zdrowia na boisku. Kapitan reprezentacji Polski – Bartosz Kurek nie dokończył wczoraj spotkania z Brazylią, ale w rozmowie z Interią uspokoił, że to nie przez kontuzję. – Było bardzo dobrze. Tego nie było widać, ale czuję się bardzo dobrze. Jestem gotowy do gry i fajnie było wystąpić w końcu bez bólu. Po powrocie z Filipin miałem jeszcze nieco lżejszy program, ale szybko byłem do dyspozycji trenera – powiedział.

Z kolei Jakub Kochanowski w rozmowie z Maciejem Piaseckim z "Wprost" wyznał, że mecze z Brazylią charakteryzuje siatkarskie "męskie granie". – Te mecze są zawsze imponujące, bardzo fizyczne. Nie ma co ukrywać, po takich bitwach aż palce bolą, trzeba je okładać lodem. Taki scenariusz trzeba jednak wkalkulować w walce na najwyższym poziomie – wyznał.

Czytaj też:

Wściekłość Brazylijczyków w trakcie meczu z Polską. Arbiter poczuł się zagrożonyCzytaj też:

Wilfredo Leon o szansach Biało-Czerwonych na złoto. „Co będzie, tylko Bóg wie!”