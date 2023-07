Włosi nie mogą zaakceptować nagrody dla Pawła Zatorskiego. „Zdumiewający wybór”

Polska siatkówka może świętować podwójny sukces. Najpierw panie zadziwiły świat żeńskiego volleya sięgając po brąz Ligi Narodów, a później złoto zdobyli ich koledzy po fachu. Siatkarze Nikoli Grbicia odprawili w turnieju finałowym w Gdańsku kolejno Brazylijczyków, Japończyków i Amerykanów. Sięgając po zwycięstwo, siatkarze zapewnili sobie większość w dream teamie VNL 2023.

Kontrowersje po nagrodzie dla Pawła Zatorskiego

Powszechną praktyką przy ustalaniu najlepszych składów turniejów siatkarskich jest to, że jedna nagroda wędruje do zawodnika brązowych medalistów, a przynajmniej dwie do srebrnych. Zawodnik złotych medalistów jest przeważnie wybierany MVP, choć zdarzały się od tego wyjątki. Tym razem najlepszym zawodnikiem całej Ligi Narodów 2023 wybrano Pawła Zatorskiego. Siatkarz, który otrzymał także nagrodę dla najlepszego libero turnieju, podobnie jak wiele osób był zaskoczony nagrodą. Podziękował za wsparcie kolegów, którzy przyczynili się do jego gry.

Kontrowersji po meczu nie ukrywali także internauci i media. Najczęściej typowano do nagrody Aleksandra Śliwkę lub Łukasza Kaczmarka. O krok dalej poszedł renomowany włoski portal volleyball.it, który wprost nazwał wybór Zatorskiego na MVP VNL zdumiewającym.

„Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju, do której dołączonych jest 30 tysięcy dolarów, powędrowała do zawodnika „Biało-Czerwonych”, mimo że wybór nie był poparty żadnymi turniejowymi statystykami – pisze portal. Nie umniejszając jakości Zatorskiemu, byłoby właściwe, by FIVB i VolleyballWorld ustanowiły niepodważalne standardy przyznawania nagród w imprezach międzynarodowych„ – dodaje autor artykułu Luca Muzzioli posiłkując się statystykami, w których próżno szukać libero Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na pierwszym miejscu.

Dream team VNL 2023

Oprócz Zatorskiego w najlepszym składzie Ligi Narodów 2023 znaleźli się Micah Christenson, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, David Smith, Aleksander Śliwka i Yuki Ishikawa.

Czytaj też:

Giba docenił Aleksandra Śliwkę. Porównał go do siebie samegoCzytaj też:

Piękne obrazki po finale Ligi Narodów. Nikola Grbić skomentował zachowanie Bartosza Kurka i Aleksandra Śliwki