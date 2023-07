Jastrzębski Węgiel pozyskał nowego przyjmującego! Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia

Marko Sedlacek został pierwszym Chorwatem w historii, który podpisał kontrakt z Jastrzębskim Węglem. Mistrzowie Polski potwierdzili zainteresowanie przyjmującym, który reprezentuje swój kraj, jednak nie chcieli zdradzać, o którego zawodnika dokładnie chodzi. Teraz wiadomo już, że mowa o Sedlacku.

Marko Sedlacek nowym przyjmującym Jastrzębskiego Węgla

– Decyzja o podpisaniu kontraktu z Jastrzębskim Węglem była naprawdę prosta, ponieważ jest to jeden z najlepszych klubów na świecie. Słyszałem tylko dobre rzeczy na temat organizacji oraz polskich kibiców siatkarskich, którzy są najlepsi na świecie. Teraz będę miał okazję przekonać się o tym samemu i poczuć tę atmosferę na meczach. Nie mogę się już doczekać i chcę czerpać z tego przyjemność (...) Kiedy zaczynałem grać w siatkówkę, miałem dwa marzenia. Pierwszym – była gra w lidze włoskiej, zaś drugim występy w Polsce. Po kilku latach spędzonych w Serie A, teraz mam szansę gry w PlusLidze, z czego bardzo się cieszę i jestem podekscytowany – powiedział Marko Sedlacek w rozmowie z mediami Jastrzębskiego Węgla.

Prezes klubu Adam Gorol docenił umiejętności Chorwata, podkreślając, że w ubiegłym sezonie był jednym z czołowych punktujących w Serie A. Wyraził nadzieje, że równie dobrze poradzi sobie podczas pobytu w PlusLidze. – Wierzę w to, że zawodnik ten pomoże nam w realizacji naszych celów – mówił szef mistrzów Polski.

twitter

Kariera Marko Sedlacka

Marko Sedlacek rozpoczynał karierę siatkarską w Zagrzebiu, a dokładnie w klubie HAOK Mladost. Po roku gry w seniorskiej drużynie przeniósł się do francuskiego Rennes Volley, po czym skierował swoje kroki do Włoch, a dokładnie Piacenzy. Pierwsza przygoda na półwyspie apenińskim nie była dla niego udana, dlatego wrócił do ojczyzny, gdzie ponownie podpisał kontrakt z Mladostą, z którą dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Chorwacji, a także dwa puchary kraju i dwa Superpuchary.

Po trzech latach postanowił zatrzeć złe wspomnienia z Włoch i ponownie spróbował sił w tym kraju, podpisując umowę z Vero Volley Monza. Tam spędził dwa sezony, a w grudniu 2020 roku obrał dość egzotyczny kierunek, bo zdecydował się na akceptację oferty chińskiego Fudan University Shanghai, jednak wybuchła wówczas pandemia koronawirusa, przez którą nie zagrał nawet jednego meczu. Po tej farsie trafił do Europy, a dokładnie Galatasarayu Stambuł. Tam spędził jedynie rok i znów zagrał w Serie A1, ale tym razem w Top Volley Cisterna, w którym występował w sezonie 2022/23, zdobywając 295 punktów w 22 spotkaniach. Teraz spróbuje swoich sił w PlusLidze.

Czytaj też:

Bartosz Kurek przywdział opaskę i został królem tańca. To wideo podbiło serca kibicówCzytaj też:

Gwiazda polskiej ligi oficjalnie w nowym klubie. To hit na siatkarskim rynku transferowym