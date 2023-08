Olivia Różański zaskoczyła wyznaniem. Zwróciła uwagę na ważną rzecz

Już niedługo, bo 18 sierpnia polskie siatkarki rozpoczną zmagania w mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone trafiły do bardzo trudnej grupy ze Słowenią, Węgrami, Serbią, Belgią i Ukrainą. Podopieczne Stefano Lavariniego na pewno będą napędzone ostatnim sukcesem podczas Ligi Narodów, gdzie zdobyły brązowy medal.

OIlivia Różański zaskoczyła wyznaniem

Na temat przygotowań do tego turnieju dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z jedną gwiazd reprezentacji – Olivią Różański, która w znaczący sposób przyczyniła się do sukcesu na VNL. Przyjmująca została m.in. zapytana o przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami turnieju.

– Już czujemy i wiemy, że czasu jest coraz mniej. Presja jest odczuwalna na treningach, co jest normalne i tego potrzebujemy, by poczuć się jak na meczach. Także już od pierwszego dnia zaczęłyśmy trenować tak, jak powinniśmy – wyznała.

Olivia Różański zwróciła uwagę na ważną rzecz

Na pytanie, jak medal wpływa na grupę, podejście do treningów i oczekiwania Olivia Różański odparła, że krążek uświadomił zawodniczkom, że mogą osiągnąć bardzo dużo. – Zdajemy jednak sobie sprawę z różnicy między mistrzostwami Europy a VNL, wiemy, że to są dwa różne światy. Drużyny też będą mocniejsze i będzie większa rywalizacja – dodała.

– Przed nami ciężki turniej, ale w związku z tym, że osiągnęłyśmy bardzo dużo, wierzę, że możemy to samo osiągnąć na mistrzostwach Europy. Każdy chce wygrać i dojść jak najdalej. Wiemy, że mamy ciężką grupę i to będzie trudny turniej, ale jesteśmy pozytywnie nastawione i treningi wyglądają bardzo obiecująco – podkreśliła Różański.

Na koniec Olivia Różański zdradziła, jaki cel ma reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. – Wygrywać każdy kolejny mecz i oczywiście chcemy zdobyć medal – zakończyła.

Czytaj też:

Martyna Łukasik dla „Wprost”: Stefano Lavarini od początku w nas wierzył. Pokazałyśmy, że Polski też trzeba się obawiaćCzytaj też:

Polski siatkarz ocenił decyzję Nikoli Grbicia. Padła jasna deklaracja