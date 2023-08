Polska rozpoczyna zmagania na mistrzostwach Europy. O której i gdzie oglądać mecz ze Słowenią?

W końcu nadszedł ten dzień! Dziś, tj. w piątek 18 sierpnia rozegrają swój mecz na kolejnej wielkiej siatkarskiej imprezie – mistrzostwach Europy kobiet. Po świetnej postawie w Lidze Narodów, gdzie Biało-Czerwone wywalczyły brąz, kibice i eksperci liczą, że na tym czempionacie podopieczne Stefano Lavariniego spiszą się równie dobrze i kto wie, może przywiozą kolejny medal.

Mistrzostwa Europy siatkarek. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska – Słowenia?

W pierwszym meczu Polki zmierzą się z reprezentacją Słowenii i nie ma co ukrywać, to nasze siatkarki będą faworytem w tym starciu. Podopieczne Marco Bonitty nie należą do czołówki – zajmują dopiero 23. miejsce w rankingu FIVB, a Biało-Czerwone plasują się na siódmej lokacie. Ponadto nasze najbliższe rywalki ostatni raz na mistrzostwach Starego Kontynentu zagrały w 2019 roku i zajęły 16 miejsce.

Mimo to nie można ich lekceważyć. Polska i Słowenia zmierzą się ze sobą w piątek 18 sierpnia, a początek tego spotkania zaplanowano na godz. 20:00. Transmisję na żywo z meczu CEV EuroVolley będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

Mistrzostwa Europy 2023 – terminarz meczów polskich siatkarek

Następnie w fazie grupowej Polki zmierzą się kolejno z: Węgrami (20 sierpnia), Serbią (21 sierpnia), Belgią (22 sierpnia) oraz Ukrainą (24 sierpnia). W turnieju, który rozpoczął się 15 sierpnia biorą udział 24 reprezentacje, które są podzielone na cztery grupy po sześć drużyn. Cztery najlepsze zespoły z każdej z grup awansują do 1/8 finału.

18 sierpnia o 20:00 – Słowenia vs Polska

20 sierpnia o 20:00 – Węgry vs Polska

21 sierpnia o 17:00 – Polska vs Serbia

22 sierpnia o 20:00 – Belgia vs Polska

24 sierpnia o 17:00 – Polska vs Ukraina

