Stefano Lavarini skomentował mecz z Węgierkami. „Nie jesteśmy na turnieju towarzyskim”

Polskie siatkarki póki co bezbłędnie prezentują się na mistrzostwach Europy. Po wygranej nad Słowenią przyszedł kolejny triumf – nad Węgierkami. Ekipa rywalek prowadzona przez obecnego szkoleniowca ŁKS-u Commercecon Łódź, Alessandro Chiappiniego, przez większość meczu znajdowała się w cieniu brązowych medalistek Ligi Narodów 2023. Mimo to udało im się wygrać jednego seta, co może być odbierane jako spore zaskoczenie.

Stefano Lavarini nieusatysfakcjonowany po meczu z Węgierkami

Stefano Lavarini w trzecim secie dokonał wielu zmian w składzie, desygnując na boisko rezerwowe zawodniczki. Te nieoczekiwanie nie poradziły sobie z ambitnymi Węgierkami, przez co po porażce w partii, Włoski szkoleniowiec musiał powrócić do siatkarek pierwszego składu. Te nie miały problemów z zakończeniem spotkania w czterech setach.

Po meczu włoski szkoleniowiec nie tryskał humorem. Pomimo zwycięstwa za trzy punkty, jego zespół musiał grać dłużej niż zakładano. Choć spotkanie z Węgierkami nie kosztowało Biało-Czerwone wielu sił, to biorąc pod uwagę fakt, że już w poniedziałek czeka ich kolejne starcie – i to z mistrzyniami świata, Serbkami – oznacza to krótszy czas na odpoczynek.

– Nie jesteśmy na turnieju towarzyskim. To ważne zawody, a po drugiej stronie jest zespół, który szczególnie w tym meczu pokazał, że jest w stanie walczyć i nawet odmienić losy meczu. Dlatego staraliśmy się odzyskać kontrolę nad sytuacją – powiedział Lavarini w rozmowie z „Interią”. – Oczywiście po takim meczu nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Mogliśmy lepiej kontrolować trzeciego seta. Spotkanie toczyło się w prawidłowym kierunku, ale zawsze trzeba zachować wielką uwagę. Set kończy się dopiero wtedy, gdy zdobędziesz 25 punktów. Były dwa, trzy momenty, w których nie zachowaliśmy się odpowiednio – dodał trener reprezentacji Polski.

Polska zagra z Serbią na EuroVolley 2023

Polki póki co zajmują drugie miejsce w tabeli grupy A, znajdując się tylko za Serbią. Początek meczu z zespołem Giovanniego Guidettiego zaplanowano na godzinę 17:00.

